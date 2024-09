CPTT, João Ramos estreia Hilux T1+ Evo em Reguengos

A grande novidade da dupla João Ramos/Jorge Carvalho e da equipa Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal na Baja TT Sharish Reguengos de Monsaraz-Mourão, este próximo fim de semana (dias 20, 21 e 22), será a estreia da Hilux T1+ Evo. Trata-se do último upgrade introduzido pela Toyota Gazoo Racing para evoluir a performance da Hilux, cuja largura é aumentada em 10 cm (de 2.20m para 2.30m). A carroçaria passa a ter uma configuração algo diferente, levando uma nova decoração nesta quinta prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT).

“A decisão foi tomada na Baja de Aragon com a Overdrive Racing, na sequência dos dados que nos foram transmitidos, indicando que a T1+ Evo ganha na sua performance face à versão anterior, daí a nossa opção para atacar esta fase final da época em que se decidirá o campeão. Contudo, devo confessar que estou um pouco apreensivo, porque conduzi muito pouco esta nova versão e com a contingência provocada pelos incêndios foi impossível treinar e testar para ir melhor preparado para esta Baja.

Seja como for, vamos lutar com o objetivo de discutir a vitória em Reguengos, pois só assim nos será possível continuar na luta do título”, afirmou o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

Quando restam três provas para o termo da época, João Ramos é terceiro classificado no Campeonato, a curta distância do primeiro lugar, sendo que há somente 9 pontos de diferença a separá-lo da liderança.

Antepenúltima prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno|AM 48, a Baja TT Sharish Reguengos de Monsaraz-Mourão, também pontuável na Taça da Europa FIA Cross Country Bajas, terá, em termos competitivos, cerca de 400 km ao cronómetro. Na sexta-feira (dia 20), o primeiro Setor Seletivo (SS), com início às 14h00, apresenta uma extensão de 30 Km. No sábado (13h20) e no domingo (13h20) os segundo e terceiro SS comportam 190 km cada um, devendo a prova terminar, em Reguengos de Monsaraz, pelas 16h10.