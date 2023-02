CPTT, João Ramos: “Em teoria, esta Hilux será melhor para provas mais técnicas” | AutoSport

Ainda sem poder dispor da sua Hilux da nova geração, o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal vai guiar na Baja TT Montes Alentejanos uma unidade cedida pelo piloto lituano Benediktas Vanagas

João Ramos vai abordar a Baja TT Montes Alentejanos ESC Online, a prova de abertura do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48, este próximo fim de semana (24/26 fevereiro), em “modo aprendizagem”, dado ainda não poder dispor da sua nova Toyota Hilux T1+ encomendada à Overdrive e ter previsto apenas um breve teste com a unidade, já da nova geração, que lhe foi cedida pelo lituano Benediktas Vanagas.

“Já me lamentei junto da entidade federativa [FPAK] que esta primeira prova do campeonato está calendarizada demasiado cedo, poucas semanas depois do Dakar, e muitos concorrentes, como é o meu caso, ainda não podem competir com os seus carros novos. Quanto a mim, fiz um pequeno teste antes da prova, apenas para sentir a nova Hilux, pois não conhecia nada, em termos práticos, desta nova geração”, refere o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

A nova geração da Toyota Hilux, designada T1+, que dominou e venceu a última edição do Dakar com Nasser Al-Attiyah, passou a dispor de um motor V6 biturbo, verificando-se evoluções tanto a nível do binário como do regime em que a maior potência está disponível. “Em teoria, esta Hilux será melhor para provas mais técnicas”, explica João Ramos, assinalando que esta versão é mais larga 20 centímetros, o que favorecerá a velocidade em curva, passou a ter apenas um amortecedor por roda, embora o curso da suspensão tenha aumentado, absorvendo melhor o mau piso. Por último, entre as principais novidades da T1+ face ao veículo de 2022 está o facto de as rodas serem bastante maiores, o que permitirá superar mais facilmente o mau piso e evitar furos.

“Como vai ser tudo novo para mim, inclusive o navegador [Pedro Ré], sinto que terei de ter uma postura de muita ponderação, pois necessitarei de tempo e de quilómetros para perceber tudo… Fiz um grande esforço para correr nesta prova, pois se assim não fosse o meu campeonato ficaria desde logo mais comprometido. Qualquer pontuação será boa caso termine nos lugares da frente, mas não faço ideia se irei consegui-la. Quanto ao resto da época, claro que o meu objetivo passa pela discussão do título principal. Mais uma vez, vamos ter um ótimo campeonato, com equipas de grande nível e muita competitividade, mas muitos T1+ ainda não chegaram. Creio que na segunda prova, a Baja Extremadurea, já estaremos todos na máxima força…”, concluiu o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

A Baja TT Montes Alentejanos ESC Online, organizada pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, centralizada em Beja, tem início na sexta-feira (dia 24), com a realização do prólogo (7,26 km), seguindo-se a primeira etapa, com um setor seletivo de 145,5 km, no sábado. No domingo, os concorrentes regressam à entrada para cumprirem a segunda etapa, com mais 145,5 km.