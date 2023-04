CPTT, João Ramos: “demos um toque, já estamos focados na próxima” | AutoSport

Depois do triunfo na Baja TT Montes Alentejanos, primeira prova do ano, João Ramos/João Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) não tiveram sorte nesta prova. No primeiro SS do dia ainda ficaram 33.7s atrás de Tiago Reis/Valter Cardoso, mas no segundo, abandonaram: “Infelizmente desistimos. Estava a ser uma prova dura. Perdemos algum tempo e tivemos algumas dificuldades com o road-book o que nos fez perder algum tempo no primeiro sector. No segundo, um ligeiro toque numa zona estreia entre muros, ditou o nosso abandono devido a um problema no triângulo de direção após uma pancada com uma das rodas da Hilux, o que nos deixa sem possibilidade de lutar pelas posições cimeiras do Campeonato Europeu e de Portugal de Todo-o-Terreno nesta espetacular prova.

Isto não nos faz baixar os braços e estamos focados já na próxima prova”, disse.