CPTT, João Ramos: “dar o máximo e entrar em cada prova para vencer” | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno regressa este fim-de-semana com a realização da Baja TT Montes Alentejanos, num arranque de época repleto de novidades para a equipa Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal. Logo à partida, o nome da equipa que reflete agora a parceria com a Toyota Gazoo Racing, e a estreia de uma nova unidade da Toyota Hilux – uma nova “Dama Negra” que surge igualmente com uma nova decoração. Filipe Palmeiro estará sentado no banco do lado direito na função de navegador de João Ramos, pois Victor Jesus ainda se encontra em recuperação.

No panorama desportivo, o destaque vai para a lista de inscritos da Baja que deixa antever uma das mais, senão, a mais competitiva época de sempre com um lote de pilotos e máquinas absolutamente fabuloso. Mas mais novidades estão preparadas no seio da equipa e que em breve irão ver à luz do dia.

João Ramos regressa assim com motivação acrescida e argumentos de peso com o claro objetivo de conquistar mais uma vez o campeonato, numa prova que terá a sua base operacional em Beja, e percurso a estender-se aos municípios de Serpa e Mértola. O dia de sábado abre bem cedo com o Prólogo a abrir as “hostilidades” para o restante percurso da prova com quatro setores seletivos que vão totalizar um pouco mais de 300 quilómetros cronometrados até se cruzar a linha de chegada no dia de domingo.

João Ramos é incisivo no que o motiva a voltar ao CPTT, afirmando que “a vontade de competir e de vencer está no meu ADN, e estamos de regresso para dar o nosso melhor. Não há muito mais de novo que se possa dizer sobre a equipa e sobre mim depois de todos os anos em que marcamos presença no desporto motorizado, isso fala por si, e é certo que vou tentar ser igual a mim mesmo, dar o máximo e entrar em cada prova para vencer. Queremos começar a marcar essa posição já este fim-de-semana.

Sendo embaixador da Toyota Gazoo Racing, em Portugal, é algo que me motiva ainda mais pela confiança e contributo que podem trazer para o projeto. Com confiança renovada pelos nossos parceiros para esta época significa que estamos no caminho certo.”