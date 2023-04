CPTT, João Ramos: “andamento dos adversários determina se teremos que andar mais ou não” | AutoSport

João Ramos, piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal já conhece melhor a nova Hilux T1+e abordará a prova espanhola com um espírito ainda mais positivo, depois do triunfo na primeira prova do ano, a Baja TT Montes Alentejanos.

Fortemente motivada por ter começado a época a vencer, na estreia da nova Toyota Hilux T1+, a dupla João Ramos/Pedro Ré avança agora para a Baja TT Dehesa Extremadura (14, 15 e 16 de abril), segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48 (CPTT) e primeira do Campeonato da Europa de Bajas, disposta a manter-se na discussão dos primeiros lugares.

Em território espanhol, na região de Badajoz e ao longo de três dias, o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal terá pela frente um total de 500 quilómetros de setores seletivos, desta vez já aos comandos da sua nova Hilux T1+, entregue há duas semanas pelos belgas da Overdrive, depois de na abertura do campeonato ter guiado ado lituano Benediktas Vanagas.

“Vou abordar esta segunda prova do campeonato com otimismo, até porque quando há bons resultados olhamos para a frente de uma forma mais positiva e confiante. O carro já não vai ser uma novidade como sucedeu nos ‘Montes Alentejanos’, mas não deixa de ser novo e ainda irei testá-lo, de modo a perceber se haverá ajustes a fazer, porque nunca há dois [carros] iguais.

Agora já irei com mais certezas, se comparado com a prova anterior,e o objetivo claro de lutar pela vitória, para assegurar as melhores pontuações, tanto no CPTT como no Europeu”, começa por adiantar João Ramos.

Em relação a estratégias não haverá muito a dizer: “Quando se luta pela vitória, roda-se constantemente a um ritmo muito elevado e, nessas circunstâncias, o risco está sempre presente. O desenrolar da corrida e o andamento dos adversários é que nos levará a perceber se teremos que andar mais ou não. Tudo isso faz parte da gestão da corrida…”, concluiu o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

A Baja TT Dehesa Extremadura, com o seu centro nevrálgico na cidade de Badajoz, decorrerá ao longo de três dias (14, 15 e 16 abril), começando com o prólogo (5,9 km), na tarde de sexta-feira, mas a prova do CPTT disputa-se apenas no sábado (dia 15), com um total de 330 km de setores seletivos. De manhã, os pilotos efetuam um percurso de 200 km e à tarde, após uma passagem pelo Parque de Assistência, em Badajoz, regressam à estrada para os derradeiros 100 km.

Empenhada também no Europeu de Bajas, a dupla João Ramos/Pedro Ré continuará em prova na manhã de domingo, disputando o derradeiro setor seletivo, com 155 km.