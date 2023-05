CPTT, João Ramos: “1ª prova dos T1+ neste tipo de traçado, é uma incógnita com que nos vamos deparar” | AutoSport

Vencer para reconquistar a liderança do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno | AM 48 (CPTT) é o objetivo prioritário da dupla João Ramos/Pedro Ré, com a Toyota Hilux T1+, este próximo fim de semana (5, 6 e 7 de maio), na Baja TT Norte de Portugal, que vai decorrer nas regiões transmontanas de Valpaços e de Macedo de Cavaleiros.

Esta terceira jornada do CPTT, organizada pelo CAMI (Clube Aventura do Minho), apresenta um traçado com características bastante diversas, a nível de piso e não só, das duas anteriores (Montes Alentejanos e Dehesa Extremadura), daí que seja aguardada com alguma expetativa, sobretudo por parte dos pilotos dos T1+, como é o caso de João Ramos: “Gosto deste tipo de percursos, com zonas mais técnicas, mas a verdade é que não sei, tal como os meus adversários que têm carros idênticos ao meu, exatamente o que nos espera, atendendo às dimensões dos mesmos. É a primeira prova dos T1+ neste tipo de traçado e de algum modo será uma incógnita aquilo com que nos vamos deparar…”, adianta o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

Vencedor da prova de abertura da temporada, João Ramos registou depois uma desistência na jornada seguinte, em Espanha, deixando-o sem margem de manobra, a partir de agora, para descartar resultados no que toca às suas aspirações na luta pelo título de campeão…

“Iniciarei esta Baja TT Norte de Portugal determinado a reconquistar a liderança do Campeonato. Claro que tenho em mente a preocupação de não poder registar mais nenhuma desistência, mas tudo isso sem baixar os braços. Ou seja, estou obrigado a conjugar a premência de andar depressa, para conseguir bons resultados, com a obrigatoriedade de não desistir”.

A Baja TT Norte de Portugal terá início na próxima sexta-feira (5 de maio), em Valpaços, com o prólogo (7,46 km). No sábado, a partir das 11:15, o primeiro setor seletivo, com partida e chegada aquela mesma cidade, apresenta uma extensão de 152,43 km. No domingo, a partir das 11:25, o segundo setor seletivo (81,35 km) ligará Valpaços a Macedo de Cavaleiros e às 14:45 os pilotos regressam à cidade de partida disputando o terceiro setor seletivo (76,78 km). A consagração dos vencedores, em Valpaços, está prevista para as 17:30.