CPTT, João Franco e Pedro Inácio: A dupla mais jovem

João Franco e Pedro Inácio são a nova dupla mais jovem do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno. Passam dos SSV para os automóveis, e já têm confirmada a sua inscrição na Baja TT Vindimas do Alentejo, onde vão fazer a sua estreia absoluta com uma Nissan Navara DD2 do Agrupamento T2. Mais uma excelente novidade para o todo o terreno nacional. Em breve, contamos ter aqui uma entrevista para que nos contem tudo sobre esta nova aventura.