CPTT: João Ferreira vence SS1 e lidera Baja Montes Alentejanos

Grande luta entre João Ferreira-Filipe Palmeiro (X-Raid Mini JCW Rally 3.0d) e João Ramos-Jorge Carvalho (Toyota Hilux), que terminaram o SS1 separados por 55.2s favoráveis ao piloto do Mini, com Tiago Reis-Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) a terminar no terceiro lugar a 2m49.5s da frente, e na liderança do T3, com 1m39.2s de avanço para Miguel Barbosa-Hugo Magalhães (Taurus), quartos da geral, segundos dos T3.

Outra grande luta foi a travada entre os homens do T4, com Gonçalo Guerreiro-Pablo Huete (Polaris Pro R) e João Dias-Rui Pita (Polaris Rzr Pro R) a alternarem-se na frente nos parciais do SS1. No final, Gonçalo Guerreiro terminou com 2,19s de avanço para João Dias.

João Ferreira-Filipe Palmeiro (X-Raid Mini JCw Rally 3.0d) lideraram sempre em todos os parciais, no Km 91.63 permitiram alguma recuperação a João Ramos, com a luta a permanecer intensa até ao Km 120 , com a diferença a mudar apenas dois segundos favoráveis a João Ferreira, e só voltou a aumentar ao km 150, terminando 19 Km depois com 55.2s de avanço para o piloto do Mini. Desta feita, os pilotos das T1+ ficaram bem na frente dos T3 com

Tiago Reis-Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) a passarem Miguel Barbosa nos parciais apenas ao km 150, pouco antes da meta, assegurando dessa forma a liderança nos T3. Miguel Barbosa-Hugo Magalhães (Taurus) andaram na frente até esse momento, cedendo perto do fim do Setor Seletivo. Como já referimos, boa foi também a luta no T4, com Gonçalo Guerreiro-Pablo Huete (Polaris Pro R) que caíram para sexto no Km 91 recuperaram logo até ao km 120, passando já na frente, estendendo essa liderança até ao fim face a João Dias-Rui Pita.

Nos lugares da frente o que os parciais ‘disseram’ foram-se mantendo com as exceções que já referimos. Francisco Barreto-Carlos Silva (Toyota Hilux) terminaram o dia em sétimo a mais de oito minutos da frente, mas a apenas 22s de João Dias.

Luís Cidade-Valter Cardoso (BRP Can-Am Maverick R) terminam em terceiro dos T4, a quase minuto e meio do segundo lugar. Paulo Jorge Rodrigues-Fausto Mota (Can Am Maverick X3) são nonos, terceiros dos T3, mas a mais de cinco minutos do segundo lugar.

A fechar o top 10, Edgar Condenso-Nuno Silva (Ford EXR05 Proto) que têm 2m25s de avanço para Sérgio Matos -Sebastião Dominguez (Toyota Hilux T1) com Jorge Cardoso-André Barras (Ford Ranger T1) 15.9s mais atrás.

No T8, Johannes Senders-Kala Senders (Fiat Fullback Proto T8) terminam o dia 37.20s na frente de Filipe Cachopas-Pedro Inácio (BMW 346i Proto T8), que foram penalizados em meia hora.

Com o mesmo percurso de hoje para repetir amanhã, está tudo em aberto, mas pe loque se viu hoje o João Ferreira esteve um pouco mais à vontade que João Ramos, que no entanto, deu uma grande réplica.

A luta do T3 está bem encaminhada para Tiago Reis, mas com um carro igual, Miguel Barbosa ainda pode tentar chegar à frente. No T4, Gonçalo Guerreiro suplantou João Dias em mais de dois minutos, mas também neste caso a luita não está fechada. Para amanhã a repetição do mesmo Setor Seletivo de hoje.