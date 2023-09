CPTT: João Ferreira vence Baja TT Reguengos | AutoSport

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus T1+) venceram a Baja TT Reguengos, terminando a prova com mais de um minuto de avanço para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+). João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+) recuperam uma posição e terminam no pódio, ainda que longe do duo da frente.

As duas duplas da frente entraram para o derradeiro Setor Seletivo separadas por quatro segundo favoráveis aos homens do Mini, as coisas mantiveram-se equilibradas durante os primeiros quilómetros deste derradeiro setor, mas a pouco mais de meio já João Ferreira tinha construído um avanço, ainda curto, de 12 segundos, mas a partir daí, Tiago Reis cedeu tempo e daí até final acabou a perder mais de um minuto.

Agora resta esperar pela Direção de Prova, pois tal como sucedeu ontem temos que esperar pelas contas das penalizações, pois ontem houve muita gente, inclusivamente equipas da frente que foram fortemente penalizadas. Não foi o caso do duo da frente.

João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3 T3) venceram o T3, mas resta esperar pela chegada de mais concorrentes para se falar de contas mais fiáveis, pois apesar dos parciais indicarem valores com diferenças significativas, tudo pode mudar em apenas um controlo de passagem. Basta um furo, por exemplo.

Mais info assim que possível.