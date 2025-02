CPTT, João Ferreira vence Baja Montes Alentejanos

O regresso do Campeonato de Portugal de TT a Beja saldou-se por novo triunfo de João Ferreira e Filipe Palmeiro, numa prova prepararam no primeiro dia um triunfo convincente no dia decisivo. Tiago Reis venceu no T3 e Gonçalo Guerreiro fez o mesmo no T4, sendo esta a categoria mais equilibrada.

João Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally 3.0d T1+) venceram a ESC Online Baja Montes Alentejanos, depois de baterem João Ramos-Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+) por 4m27s. Tiago Reis-Paulo Fiúza (Taurus Max T3) terminaram no lugar mais baixo do pódio, a 6m19s da frente, triunfando no T3, depois de baterem Miguel Barbosa-Hugo Magalhães (Taurus T3 Max) por 2m28s, eles que foram quartos classificados da geral.

Gonçalo Guerreiro-Pablo Huete (Polaris Pro R T4) traziam do dia de ontem uma vantagem de 22.2s para João Dias-Rui Pita (Polaris Rzr Pro R) no T4 e hoje acrescentaram mais 11.1s a essa marca vencendo por isso com 33.3s de avanço para prova do CPKA na categoria, mas depois de uma penalização de dois minutos que o vencedor da prova recebeu no final da SS1. A juntar ao triunfo no T4, Gonçalo Guerreiro foi ainda quinto classificado da geral.

Francisco Barreto-Carlos Silva (Toyota Hilux T1+) terminaram no

