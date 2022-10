CPTT, João Ferreira: “vamos continuar a trabalhar para fazermos mais e melhores resultados” | AutoSport

A dupla João Ferreira-David Monteiro sagrou-se Campeã de Portugal de Todo-o-Terreno depois de vencer cinco das seis provas do CPTT 2022 realizadas. Na primeira temporada a competir ao mais alto nível, os leirienses estiveram quase imbatíveis.

Ao volante de um Mini John Cooper Works Rally, assistido pela ARC Sport, João Ferreira mostra-se muito satisfeito com este desfecho: “Tínhamos o objetivo de vencer a corrida para sermos campeões.

O objetivo foi conseguido e regressamos a Leiria com mais um título esta temporada, depois de já nos termos sagrado Campeões da Europa de TT.

Esta foi uma época dura onde, felizmente, conseguimos resultados de relevo, mas que não deixa de ser uma temporada de aprendizagem.

Tenho plena consciência que tanto eu como David somos muito jovens, temos ainda muito para aprender e por isso vamos continuar a trabalhar para fazermos mais e melhores resultados”, explicou João Ferreira, de 23 anos, que aproveitou ainda o momento para agradecer “a todos os que nos apoiaram ao longo da temporada e claro à ARC Sport que nos entregou sempre uma viatura excecional.”

Garantidos os dois objetivos da temporada, João Ferreira vai ainda esta época participar em provas nacionais e internacionais e lutar por mais conquistas e troféus.