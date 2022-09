CPTT, João Ferreira: “Passo muito importante para o campeonato” | AutoSport

A dupla João Ferreira/David Monteiro venceu a 34ª Baja TT Sharish Gin, quinta prova do CPTT, naquela que é a sua quarta vitória em cinco provas: “Ganhámos e o balanço é muito positivo. O Tiago (Reis) foi mais rápido nos dois dias, mas sofreu uma penalização.

Estes são pontos importantes para o nosso campeonato. Correu tudo bem. Optámos por encontrar um ritmo forte e constante, mas sem cometer erros.

Tivemos de ter especial atenção aos pneus que estavam a desgastar-se bastante. Diverti-me imenso nestas pistas e foi uma prova dura para nós e para o carro, mas bem disputada. Ainda falta a Baja do Norte e a Baja de Portalegre.

Das sete provas a fazer temos de pontuar em seis, pelo que uma delas não irá entrar nas contas do campeonato. Esta vitória foi mais um passo muito importante para o campeonato. Temos de manter o foco e a concentração e continuar a trabalhar para a Baja TT Norte de Portugal”, disse João Ferreira.