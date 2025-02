CPTT: João Ferreira liderou o prólogo da Baja Montes Alentejanos

João Ferreira-Filipe Palmeiro (X-Raid Mini Mini Jcw Rally 3.0d) foram os mais rápidos no prólogo da Baja Montes Alentejanos, batendo Tiago Reis-Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) por 3.4s com Miguel Barbosa-Hugo Magalhães (Taurus) em terceiro a 6.4s.

Gonçalo Guerreiro-Pablo Huete (Polaris Pro R) foi quarto na frente de João Dias-Rui Pita (Polaris RZR Pro R) a 11.8s, seguindo-se João Ramos-Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+), Pedro Santinho Mendes-Vítor Mendes (Can Am Maverick X3), Francisco Barreto-Carlos Silva (Toyota Hilux), Pedro Carvalho-Romeu Martins (CanAm Maverick X3), com Luís Pires-Valter Cardoso (BRP Can-Am Maverick R), a fecharem o top 10. Como se percebe, três T1, sete T3/T4 nos dez primeiros, sete T1, 13 T3/TT4 no top 20. O que isto nos diz é que, exceção feita às T1+ de João Ferreira, João Ramos e Francisco Barreto, todas as restantes T1 são corridas para fora do top 10 pelos Challenger/SSV.