CPTT: João Ferreira lidera Baja TT Montes Alentejanos no final do SS1 | AutoSport

João Ferreira/David Monteiro (Mini Jonh Cooper Works Rally) venceram o SS1 da Baja TT Montes Alentejanos, e lideram a prova com 20.2s de avanço para a dupla brasileira, Marcos Baumgart/Kleber Cinca (Toyota Hilux), que este ano está a disputar o campeonato português de TT, isto num dia em que dois dos principais favoritos, João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) e Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux), tiveram alguns contratempos.

Os primeiros abandonaram cedo, logo ao Km 5 do SS1, porque o comando das bombas dentro distribuição, cedeu e deixou de funcionar a bomba da direção assistida e a bomba de óleo do motor.

Também o campeão em título, Tiago Reis, depois de lhe ter corrido mal o prólogo, entrou no SS1 ao ataque, liderou em todos os parciais… menos nos dois últimos.

Já perto do final do Setor Seletivo liderava com 5.0s de avanço para Marcos Sroczynski, ou Baumgart, se preferir, mas na fase final do SS, algo sucedeu e atrasou-se.

De Marcos Baumgart/Kleber Cinca (Toyota Hilux), já se conhece o andamento, basta relembrar o que fizeram na Baja TT Capital dos vinhos de 2020, pelo que não é de estranhar a segunda posição, mas o destaque vai inteirinho para a grande prova que estão a fazer João Ferreira/David Monteiro (Mini Jonh Cooper Works Rally) com o jovem piloto a estrear uma máquina competitiva já com um andamento muito forte que o coloca em posições de destaque. Oscilou entre o segundo e terceiro lugares dos controlos de passagem do SS1 e terminou na frente com 20.2s de avanço para Marcus Baumgart.

Christian Baumgart/Beco Andrazetti (Toyota Hilux) são terceiros a 47.6s, o que deixa claro ao que vêm estas duas duplas brasileiras. Que são rápidos, já nós sabíamos, mas pelo que se está a ver, a adaptação a terras lusas está a fazer-se de forma muito rápida.

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) terminam o primeiro dia no quarto lugar, a 49.0s da frente. Apesar de terem perdido a dianteira na fase final do SS1, estão completamente na corrida, até porque sem ter que abrir a estrada amanhã, podem ir controlando o andamento dos adversários e com isso ajustar o seu ritmo a isso.

Como se percebe, está tudo em aberto entre os quatro primeiros, que estão separados por apenas 49.1s.

No quinto lugar, Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger) cederam 3m30.4s para os líderes, e são os primeiros de um trio de equipas separadas por poucos segundos.

Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally) são sextos a 3.4s de Nuno Madeira, com os melhor dos SSV (FPAK) na sétima posição: João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) são os melhores T3 e distam apenas 7.5s de Alejandro Martins.

André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger) são oitavos, a 6m41.8s dos líderes e a três minutos da equipa à sua frente, tendo também 13.1s de avanço para Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger).

A fechar o top 10 está para já a dupla Manuel Correia/Jorge Carvalho (Mitsubishi HRX Ford).

Seguem-se Paulo Casaca/João Luz (Volkswagen Amarok), Nuno Matos/Joel Lutas (Opel Mokka Proto), Edgar Reis/Rafael Lutas (Toyota Hillux) e Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini JCW Rally), que começaram pelo quinto lugar, mas foram-se afundando na classificação.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

Veja como evoluiu a classificação durante o SS1. Todos os tempos são relativos ao primeiro piloto na estrada, o João Ferreira, que cedeu o comando no Int.2 para Marcus Baumgart, chegou a estar a 42.0s do brasileiro, mas recuperou no final do SS1.