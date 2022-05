CPTT, João Ferreira: “corridas como esta fazem falta no todo o terreno” | AutoSport

Para João Ferreira, esta temporada está a ser de alto nível. Ainda muito jovem, logo em Beja, na primeira prova, começou a mostrar que teria de se contar com ele, e agora depois de mais dois triunfos, tantos quantas as provas realizadas, é claramente, cada vez mais o principal candidato ao título do CPTT 2022: “Foi a primeira vez que fiz esta prova e tenho que dar os parabéns à Escuderia (Castelo Branco) fizeram um excelente trabalho. É uma Baja muito diferente das últimas duas que fizemos, é muito dura, muito técnica, e sinuosa, mas acho que é uma excelente prova, penso que corridas como esta fazem falta no todo o terreno.

De resto, a nossa corrida não começou da melhor maneira, fizemos sexto no prólogo, depois ainda conseguimos recuperar um bocadinho até ao quarto lugar, na SS1 e neste segundo SS entrámos ao ataque e foi a fundo do primeiro ao último metro. O azar do Tiago (Reis) favoreceu-nos um bocadinhos, passamo-lo, depois tivemos caminho livre até ao fim, o João também teve problemas. Quero agradecer à ARC Sport pelo seu trabalho, e todos os que me apoiaram para mais uma vitória”