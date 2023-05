CPTT: já há classificações da Baja Dehesa Extremadura | AutoSport

Finalmente já há classificação final da Baja Dehesa Extremadura, foram disponibilizadas esta noite às 23h00, e amanhã já devem haver classificações do Campeonato Portugal de Todo o Terreno AM 48, o que era fundamental, já que no fim de semana realiza-se a terceira prova do campeonato e o mínimo exigível após tudo o que se passou em Espanha, era que as classificações fossem disponibilizadas. Sabemos que há algumas equipas descontentes com a sua classificação, por um motivo ou por outro, especialmente penalizações, mas a isso voltaremos depois. Para já aqui fica a classificação.