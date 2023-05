CPTT, Hélder Oliveira: “estávamos com um belíssimo andamento…” | AutoSport

Helder Oliveira, navegado por Carlos Jorge Mendes, regressou em boa forma às competições de todo-o-terreno confirmando que é um dos mais rápidos pilotos nacionais da disciplina. Na Baja TT Norte de Portugal, após seis meses ausente da competição e aos comandos de um Can-Am T3 esteve em destaque ao concluir a etapa inaugural em quarto lugar entre os muito competitivos pilotos da Categoria T3 e ainda num bom 6º lugar da classificação geral absoluta.

Na derradeira etapa e quando continuava a fazer tempos entre os melhores, tendo já ascendido ao 5º lugar absoluto e entrado no pódio T3 “tivemos um acidente que nos fez perder bastante tempo e hipotecar todas as hipóteses de terminar a corrida bem classificados. Fica, em jeito de balanço, a certeza de que estávamos com um belíssimo andamento e tínhamos o pódio T3 ao nosso alcance, apesar da enorme competitividade que esta Categoria apresenta. Gostei de me sentir rápido, de o ter conseguido pouco depois da corrida começar, mas ciente de que, quando se anda a este ritmo a probabilidade de surgir algum contratempo aumenta. Infelizmente isso aconteceu connosco” salientou Hélder Oliveira em Macedo de Cavaleiros no final desta Baja TT Norte de Portugal organizada pelo CAMI Motosport.

A próxima participação desportiva de Hélder Oliveira deverá ser o Rali de Marrocos em Outubro também aos comandos de um Can-Am T3.