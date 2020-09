CPTT: Hélder Oliveira de Ford Ranger em Reguengos

Depois de uma estreia muito positiva de SSV na Baja TT ACP Santiago do Cacém- Grândola, Hélder Oliveira regressa agora às competições para disputar a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal onde vai marcar presença na competição auto aos comandos da Ford Ranger pilotada nas duas jornadas iniciais do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno por André Amaral, que se lesionou num jogo de futebol e não vai poder competir até ao final da temporada.

“A infelicidade do André e o facto de sermos conterrâneos e bons amigos proporcionou que agora vá disputar esta prova em Reguengos. Estava a tentar viabilizar um projeto para estar do novo em Portalegre onde no ano passado disputei a minha ultima prova de auto mas surgiu esta oportunidade e vou voltar a guiar um carro de motor a gasolina e eixo rígido atrás que vai exigir de mim uma adaptação porque as máquinas que tenho guiado mais recentemente são diferentes” refere Hélder Oliveira que será navegado por Nelson Ramos, o habitual copiloto de André Amaral acrescenta: “Vou acima de tudo para me divertir e tirar prazer desta nova oportunidade de competir. Como sempre ambiciono alcançar um lugar de pódio, mas o certo é que vão estar uma mão cheia de máquinas mais competitivas e não será fácil. Mas gosto de desafios e as pistas de Reguengos de Monsaraz são um excelente palco.

A 32ª edição da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal disputa-se nos próximos dias 25 e 26 de setembro em Reguengos de Monsaraz e vai contar com um percurso composto por uma totalidade de 404km divididos em duas etapas, cada uma com dois setores seletivos. No sábado, dia 26 de setembro, os pilotos terão pela frente uma dupla passagem pela especial de 82,30 quilómetros e no domingo terão igualmente de percorrer por duas vezes um sector cronometrado de 61,40 quilómetros.