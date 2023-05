CPTT: Hélder Oliveira de Can-Am na Baja TT Norte de Portugal | AutoSport

Hélder Oliveira, navegado Carlos Jorge Mendes e aos comandos de um Can-Am T3, está de regresso às competições, disputando no próximo fim-de-semana a Baja TT Norte de Portugal, a terceira jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48.

“Depois da nossa participação no ano passado na Baja da Andaluzia, definimos para este ano dar prioridade a um programa internacional, participando em outubro no Rali de Marrocos. Se bem que ainda não tenhamos essa participação confirmada, estamos a trabalhar para isso e entendemos que não seria vantajoso ficarmos parados muito tempo. Assim, decidimos, em jeito de preparação, fazer uma prova nacional num T3 porque será essa a opção para Marrocos”, refere Helder Oliveira que acrescenta: “Sendo eu um piloto de Barcelos e tendo em conta as poucas provas de TT que se realizam no norte do país, optamos por apoiar a organização desta prova com a nossa participação. Simultaneamente, surgiu a oportunidade de pilotarmos o T3 do Filipe Nascimento, um Can-Am com preparação South Racing 2022, com suspensão Reiger. Já tivemos a oportunidade de fazer um teste que correu bastante bem tendo em conta os seis meses que estivemos parados. Fomos evoluindo ao longo dos quilómetros efetuados e estamos otimistas para a corrida que teremos pela frente e que iremos disputar sem grande pressão em termos de classificação, pois não estamos a disputar a totalidade do Campeonato. No entanto, e apesar de uma ótima lista de inscritas na nossa categoria, repleta de pilotos com palmarés e créditos firmados, temos como objetivo lutar pelos lugares da frente e se possível alcançar um pódio entre os T3”.

A Baja TT Norte de Portugal, prova organizada pelo CAMI Motosport, realiza-se entre os dias 5, 6 e 7 de maio, nos concelhos de Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros. A prova conta com um total de 387,52 km distribuídos por três setores seletivos e um prólogo composto por 7,46km cronometrados. A competição será pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48 e Taça Ibérica de Todo-o-Terreno.