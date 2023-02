CPTT: Francisco Barreto em ‘standby’ | AutoSport

Francisco Barreto vai correr este ano no CPTT, mas depois de vender a Ford Ranger a Lino Carapeta, ainda não decidiu/concretizou qual vai ser a nova ‘montada’ para 2023.

São várias as hipóteses em cima da mesa, que podem mesmo chegar a um dos novos T1+, mas até este momento não há decisões por parte do piloto, que não vai estar presente na primeira prova da competição.

O piloto, que foi sexto no campeonato em 2022, almeja continuar a sua evolução no TT e para isso tenta ‘equipar-se’ ainda melhor, e nesse contexto já deverá marcar presença na segunda prova da competição, na Baja Dehesa Extremadura, mas poderá ainda fazê-lo num carro alugado caso ainda não tenha concretizado o negócio. A decisão final deverá ser tomada dentro de algum tempo, depois de ponderados todos os prós e contras das duas mais fortes hipóteses que tem em carteira.