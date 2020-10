CPTT, Filipe Palmeiro substitui Victor Jesus ao lado de João Ramos

Victor Jesus está hospitalizado na sequência de uma pneumonia, (não Covid), e por isso João Ramos anunciou que será o experiente Filipe Palmeiro a substitui-lo nas duas restantes provas do CPTT, Baja de Portalegre 500 e Baja TT Idanha a Nova, e na luta pelo título nacional: “Victor, recupera rápido, porque a Dama Negra chama por ti“, escreveu João Ramos no seu Facebook. Para Filipe Palmeiro, “Agradeço o convite que me fizeram, sendo um misto de sentimentos, é bom por tentar ajudar o João a ser campeão. Por outro lado a situação do Victor, desejando que recupere rápido e esteja de volta ao lugar que sempre será o seu“, disse.