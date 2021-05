CPTT, Filipe Palmeiro: “nunca vi nada assim…” | AutoSport

Filipe Palmeiro é um navegador com larga experiência internacional, e também ele é peremptório em dizer que o road book da Baja TT Montes Alentejanos

“Nunca vi nada assim. Para este nível de sectores tão intensos como o de um rali de velocidade, seria pedido um road-book ao mesmo nível, que mais não fosse pela segurança de todos. Senti muita dificuldade com as distâncias e em passar confiança ao João. A região de Beja tem um potencial para a realização duma Baja do melhor nível mundial. Penso que esta organização não deveria perder esta oportunidade de aproveitamento deste potencial.”