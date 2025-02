CPTT, ESC Online | Baja Montes Alentejanos: João Ferreira dilata vantagem no Km 91.63 da SS2

Francisco Barreto-Carlos Silva (Toyota Hilux T1+) mantêm-se no terceiro lugar agora a cerca de 2 minutos da frente. Tiago Reis-Paulo Fiúza (Taurus Max T3) lidera o T3 cerca de trinta segundos na frente de Miguel Barbosa-Hugo Magalhães (Taurus T3 Max), enquanto no T4, João Dias-Rui Pita (Polaris Rzr Pro R T4) têm agora um avanço de apenas cinco segundos na frente de Gonçalo Guerreiro-Pablo Huete (Polaris Pro R T4) pelo que esta é a categoria que ainda pode mudar até final, dado o equilíbrio.

Ao Km 91.63, João Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini Mini JCW Rally 3.0d T1+) roda com 1m20s de avanço para João Ramos-Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+) o que a juntar ao avanço de 55.2s que trouxeram de ontem, coloca o triunfo na primeira prova do CPTT do ano quase um dado adquirido, caso nada de anormal se passe até final.

