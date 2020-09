CPTT de regresso: Veja como seguir a Baja TT do Pinhal

Tal como sucedeu nos ralis, a Escuderia Castelo Branco organiza a primeira prova de Todo-o-Terreno realizada em Portugal desde que o mundo foi afetado pela pandemia do Covid-19. A prova que se disputa na zona do Pinhal Interior é pontuável para a Taça do Mundo FIM de Bajas e para o Campeonato Europeu de Bajas nas motos e pontua, também, para os respetivos campeonatos nacionais de carros e motos. Os mais de 150 pilotos inscritos, em carros, em motos, em quads e em SSV, vão ter pela frente um percurso mais rolante e com cerca de 100 quilómetros completamente novos.

Além das novidades no percurso competitivo, destaque para a forma como a Baja TT do Pinhal foi montada. Na prática, vão acontecer duas corridas numa. Os carros vão ter a vila da Sertã como centro operacional, enquanto os concorrentes de motos, quads e SSV vão estabelecer-se em Vila Velha de Ródão. Além disso, destaque, ainda, para o concelho de Proença-a-Nova, onde decorrerá muita da acção desportiva.

Lista de Inscritos – Autos – CLIQUE AQUI

Lista de Inscritos – SSV, Motos, Quads – CLIQUE AQUI