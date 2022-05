CPTT/CNTT, Baja Loulé: Tiago Reis (Autos), Micael Simão (Motos), João Vale (Quads) e Gonçalo Guerreiro (SSV) lideram | AutoSport

No final do primeiro dia de prova, a Baja Loulé tem como líderes Tiago Reis/Valter Cardoso (Autos), Micael Simão (Motos), João Vale (Quads) e Gonçalo Guerreiro (SSV). A prova fica marcada pelo acidente de Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger) com piloto e navegador a ter que ser socorridos.

A Baja de Loulé arrancou com o prólogo delineado em redor do Estádio Algarve, permitindo ao público de Faro e Loulé ter vindo assistir ao espetáculo proporcionado pelos principais intervenientes dos nacionais de todo-o-terreno, com João Ramos/Filipe Palmeiro a serem os mais rápidos nos automóveis, António Maio entre as motos, Arnaldo Martins nos quads e Hélder Rodrigues nos SSV.

Os concorrentes partiram depois para o arranque do primeiro sector selectivo, localizado junto à pista de motocross da Cortelha. Entre as motos, António Maio foi o primeiro líder mas viria a sofrer problemas técnicos na sua Yamaha, levando a que Micael Simão passasse para a frente e terminasse o dia na primeira posição. Nos quads João Vale liderou quase de fio a pavio, tendo agora uma vantagem de 1 minuto e 38 segundos de vantagem sobre Arnaldo Martins.

Nos SSV tivemos outra vez mais uma grande luta, desta feita entre o trio Gonçalo Guerreiro, Roberto Borrego/Nuno Abrantes e Luís Cidade/Pedro Mendonça, com a vantagem a ir para o jovem piloto da JB Racing.

Nos automóveis, João Ramos ficou cedo pelo caminho devido a problemas de caixa na sua Toyota Hilux, enquanto que Alexandre Ré, vencedor no ano passado nesta prova, cedo se retirou devido a problemas de travões no seu Can-Am.

A luta deu-se sobretudo entre as Toyota de Tiago Reis e Cristian Baumgart, o Mini de João Ferreira e o Can-Am de Pedro, com este a ficar entre as duas Toyota do Team Transfradelos. A prova dos automóveis ficou também marcada pelo acidente da dupla Nuno Madeira/Filipe Serra, que exigiu intervenção médica e obstruiu a pista, com os concorrentes bloqueados a seguirem depois em ligação até ao Estádio Algarve.

Para amanhã os concorrentes irão disputar o mesmo sector selectivo, delineado entre os municípios de Loulé, Tavira e Alcoutim, com a consagração dos concorrentes que chegarem ao final a dar-se no Estádio Algarve.

