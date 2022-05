CPTT/CNTT, Baja Loulé: SSV e T1 bem ‘divididos num top 10 ‘virtual’ do prólogo | AutoSport

É muito curioso olhar para os resultados do prólogo da Baja Loulé. Não é surpresa, mas é sempre interessante ver como se portam os ‘pequenos’ SSV face às rápidas e potentes máquinas T1.

Num top 10 ‘virtual’ ficariam 5 máquinas dos SSV, e cinco T1 de topo. O que se prova com isto: que os melhores pilotos dos SSV andam mesmo muito.

Outra curiosidade, foi Alexandre Ré que o ano passado venceu esta prova, pelo que apesar do traçado ser muito ‘WRC’, também tem como se percebe, muitas zonas onde os ágeis e pequenos SSV fazem a diferença. Não seria certamente assim se o traçado fosse demasiado rápido e propício aos potentes motores dos T1.