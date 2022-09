CPTT: CAMI Motorsport organiza Baja TT Norte de Portugal | AutoSport

Desde 2018 que o CPTT não realiza uma prova no Norte. Nesse ano realizou-se a Baja TT Gondomar-Rota da Filigrana, evento que em 2019 foi anulado. Três anos depois o CPTT está de regresso ao Norte para a Baja TT Norte de Portugal, prova organizada pelo CAMI Motorsport, que vai decorrer dias 8 e 9 de outubro, tendo o centro nevrálgico na zona de Murça. O percurso escolhido pelo CAMI Motosport passa pelos concelhos de Murça e Valpaços, sendo esta primeira edição da Baja TT Norte de Portugal, uma prova aguardada com grande expetativa pelos pilotos e público nortenho.

É esperada também uma boa afluência dos vizinhos espanhóis.

A Baja conta com os apoios das Câmaras Municipais de Murça e Valpaços, que, desde a primeira hora apadrinharam esta organização.

No próximo ano, o centro nevrálgico da Baja será em Valpaços, fruto do acordo estabelecido entre as duas autarquias e o CAMI Motosport.

O percurso desenhado irá apresentar novos e aliciantes desafios aos pilotos, diferentes daqueles a que estão habituados, mais a sul, já que esta é uma prova a exigir grande perícia e que será, certamente, um importante pólo dinamizador do comércio e turismo locais.

A apresentação oficial da Baja TT Norte de Portugal será feita na Baja Sharish Gin Reguengos de Monsaraz, no fim de semana de 23 a 25 de Setembro, prova organizada pela SAR, parceiros do CAMI Motosport na organização da prova a decorrer dias 8 e 9 de outubro.