CPTT, Bruno Oliveira: “resultado que superou as minhas expectativas” | AutoSport

Depois de uma boa prestação na etapa inaugural da Baja TT Norte de Portugal, Bruno Oliveira, navegado por Paulo Marques, melhorou ainda mais a sua prestação no segundo e derradeiro dia de corrida, levando a Ford Ranger até à vitória entre os concorrentes da Classe T1.1,e terminando no pódio absoluto T1 desta terceira jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48, terminando no sétimo lugar absoluto da geral.

Para Bruno Oliveira que foi apenas superado por duas viaturas T1+ e por quatro SSV, nesta jornada que foi também pontuável para a Taça Ibérica de Todo-o-Terreno,“a minha satisfação é enorme. Estou muito contente. Disputei uma prova que, tal como no ano passado, me deu imenso prazer e começo por dar os parabéns à organização que montou esta fantástica prova, tive a oportunidade de pilotar uma máquina excelente que a minha equipa preparou de forma irrepreensível e consegui um resultado que superou as minhas expectativas, mas que não aconteceu por acaso, nem por demérito dos meus adversários”, começou por salientar o piloto apoiado pela Ford Trucks Portugal: “Foi de facto uma corrida que, para além de muito interessante nos correu muito bem. Sinto-me cada vez mais entrosado com esta magnífica Ford Ranger que nesta corrida provou que, apesar do aparecimento dos T1+ os outros T1 ainda são muito competitivos.

Era uma prova muito exigente no plano da navegação, mas também aí estivemos muito bem. Saio desta Baja TT Norte de Portugal com a imagem de que fomos muito competentes e é esse o meu agradecimento à Ford Trucks Portugal e a todos os parceiros que apoiam este projeto”, referiu Bruno Oliveira, piloto da Ford Ranger preparada e assistida pela MM Sport,à chegada a Macedo de Cavaleiros,no final da corrida.