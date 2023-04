CPTT, Bruno Oliveira: “A ideia é evoluir quilómetro a quilómetro” | AutoSport

Bruno Oliveira navegado por Paulo Marques prossegue com o seu projeto desportivo, apoiado pela Ford Trucks, disputando pela primeira vez já no próximo fim de semana a Baja TT Dehesa Extremadura, segunda jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48 apresentando-se nesta competição que é também pontuável para a FIA European Cup for Cross Country Bajas aos comandos de uma Ford Ranger uma vez mais inserido na estrutura desportiva MM Sport: “A ideia é evoluir quilómetro a quilómetro. Já o conseguimos fazer na Baja TT Montes Alentejanos e é nessa aprendizagem que queremos apostar.

Este é o primeiro ano em que estamos a disputar o Campeonato de Portugal de TT e a aposta passa pela humilde postura de aumentar a nossa aprendizagem para nos sentirmos cada vez mais rápidos e seguros”, destaca Bruno Oliveira relativamente aos seus objetivos para esta jornada.

Quanto à importância da sua envolvência neste projeto desportivo refere que “é com muito orgulho que vamos comunicar a marca Ford Trucks além-fronteiras. Sabemos o valor deste projeto, conhecemo-lo e sabemos e estamos seguros do seu potencial. É a nossa primeira vez em Espanha e é com muita motivação que seguimos com o nosso logótipo para fora do país, o que só nos deixa muito satisfeitos e orgulhosos.”