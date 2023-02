CPTT: Bem mais T1+ na Baja Dehesa Extremadura? | AutoSport

A Baja Dehesa Extremadura, segunda prova do CPTT poderá ter, pelos menos sete T1+ na sua lista de concorrentes. Para além de Miguel Barbosa, que já deverá ter a sua Toyota Hilux T1+, é certa a presença de Benediktas Vanagas com a Toyota Hilux T1+ que tem sido vista este fim de semana em Beja, nas mãos de João Ramos, esperando-se que os brasileiros da X-Rally Team, com os dois BRX Hunter T1+ que vão ficar sediados em Portugal, em Évora, possam também correr na prova espanhola do campeonato português.

Tendo em conta que a prova se realiza a meio de abril, se João Ramos e Tiago Reis receberem também as suas novas máquinas, então teremos um plantel de T1+ muito especial na segunda prova do CPTT.