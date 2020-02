CPTT, Baja TT Vindimas do Alentejo, SS2/CP4: Tiago Reis com caminho aberto para a vitória

Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer) podem ter o caminho aberto para o triunfo já que à passagem do primeiro controlo horário do último setor seletivo, João Ramos e Victor Jesus (Toyota Hilux) não surgem na classificação, pelo que neste momento a dupla do Team Transferadelos passa a ter uma vantagem de 6m11.7s de avanço para Luis Recuenco e Vítor Rodriguez (Mini Countryman). No terceiro lugar estão agora Manuel Correia e Miguel Ramalho (Mitsubishi HRX Ford) a 8m06.2s, com André Amaral e Nelson Ramos Ford Ranger) a 9m57.6s. Nuno Matos e Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) são quintos, a 25 segundos do quarto lugar, e rodam na frente de Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro (Toyota Hilux) qeu estão também muito perto, 14.9s mais atrás.

Minuto e meio depois seguem Luis Dias e Pedro Cunha Rêgo ( Nissan PickUp Proto) com Alexandre Ré e Pedro Ré (Can AmMaverick X3) e mais minuto e meio.