CPTT: Baja TT Vindimas do Alentejo está quase a começar

Já se iniciou a contagem decrescente para a realização da primeira edição da Baja TT Vindimas do Alentejo que se vai disputar nos próximos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, no Baixo Alentejo e será organizada pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo. A prova alentejana vai contar com um excelente painel de inscritos nas quatro disciplinas que vão participar nesta grande jornada que terá como palco as pistas dos concelhos de Beja, Castro Verde, Mértola e Aljustrel.

Esta prova, onde será realizada a Taça de Portugal para SSV, Moto e Quad, vai contar com a participação de 63 SSV, categoria onde se concentrou maior adesão de inscritos, estando já confirmada a presença de Pedro Santinho Mendes, o atual campeão Nacional, Pedro Carvalho, João Monteiro, João Dias, Luís Cidade e o campeão nacional de Quads, Beto Borrego. De destacar a estreia nos SSV de Carlos Vieira, Campeão Nacional de Ralis em 2017, e a participação de Rúben Faria, que levou a Honda à vitória no Dakar 2020.

Nas motas vão participar 36 concorrentes entre os quais o campeão nacional Daniel Jordão e o segundo classificado Salvador Vargas, dois pilotos que em 2019 lutaram até à última prova pelo título. Entre os Quads contabilizam-se 11 inscritos dos quais se destaca a participação de Luís Engeitado que lutou pelo título até ao final juntamente com Beto Borrego que agora segue para os SSV.

Para os automóveis esta será a prova de arranque do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM|48 e contabilizam-se 53 participantes entre os quais se destaca o Campeão Nacional Tiago Reis, Nuno Matos, Alejandro Martins, João Ramos e Alexandre Ré que se apresenta aos comandos de um Can Am inscrito pela South Racing.

Para Humberto Silva a preparação e montagem da prova pretende ir ao encontro das expectativas dos participantes: “a Baja TT Vindimas do Alentejo está quase a ir para a estrada e estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados. Estamos empenhados em criar um grande evento que agrade às muitas equipas e pilotos que estão inscritos e, dessa forma, mostrar que o Baixo Alentejo tem excelentes condições para a prática do todo-o-terreno”, salientou o Presidente do Clube de Promoção de Karting e Automobilismo.

A Baja TT Vindimas do Alentejo começa às 10:00 de 6º feira com as habituais verificações técnicas e administrativas facultativas. À noite irá decorrer a cerimónia de partida que terá lugar Parque de Feiras e Exposições de Beja. Para sábado a prova prossegue com o prólogo Argasclim, que será composto por 5,7 quilómetros e de seguida será realizado o 1º Sector Seletivo que contará com 151 quilómetros de extensão. A Baja TT Vindimas do Alentejo completa-se no domingo com um 2º SS de 150 km contabilizando um total de 376,71km.

O programa desportivo desta Baja TT Vindimas do Alentejo será completado com a Expo Baja e Aventura, que terá lugar no parque de feiras e exposições, em Beja, onde a prova terá o seu centro nevrálgico. De realçar o regresso dos UMM’s, que irão participar no DESAFIO UMM TUCHA. Esta corrida destinada aos UMM, está englobada numa homenagem ao mais antigo piloto e mecânico ainda em atividade, que ao longo de toda a sua vida têm estado ligados à UMM, marca que foi pioneira do TT em Portugal e que muito ajudou a construir o nosso Campeonato de Portugal, que presentemente é considerado, como um dos melhores do mundo.

PROGRAMA

Sábado, 8 fevereiro

11h00: Prólogo

15h15: SS1

Domingo, 9 fevereiro

11h00: SS2

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI

A Baja TT Vindimas do Alentejo tem início na tarde de sábado, em Beja, com a disputa do prólogo (6,7 km) e do primeiro setor seletivo (151,61 km). No domingo, o segundo e último setor seletivo, com início às 11 horas, levará os pilotos a repetir o traçado de 151,61 km do dia anterior. Veja o mapa da prova

ZE – 1 – 2 -3 – Cabeça de Ferro – Prólogo e Inicio e Final dos Setores Seletivos

ZE – 3 – Zonas para ver o Prólogo e o Setor Seletivo, com zonas com boa visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 10:30 / 1º Auto – 14:20

Domingo: 1ª Moto – 7:45 / 1º Auto – 11:35

ZE 4 – Alfarrobeira

Concorrentes cruzam a N122 (Beja – Mértola) em traçado rápido e com boa visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 10:46 / 1º Auto – 14:36

Domingo: 1ª Moto – 8:01 / 1º Auto – 11:51

ZE 5 – Mértola

Concorrentes em zona rápida com boa visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 10:53 / 1º Auto – 14:43

Domingo: 1ª Moto – 8:08 / 1º Auto – 11:58

ZE 6 – Entradas

Boa visibilidade, zona técnica.

Sábado: 1ª Moto – 11:07 / 1º Auto – 14:57

Domingo: 1ª Moto – 8:22 / 1º Auto – 12:12

ZE 7 – Aljustrel

Junto ao Monte do Gavião, secção rápida, bastante técnica e com excelente visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 11:37 / 1º Auto – 15:17

Domingo: 1ª Moto – 8:52 / 1º Auto – 12:42

ZE 8 – Albernoa

Passagem junto à povoação de Albernoa, a descer e com boas opções de visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 11:43 / 1º Auto – 15:33

Domingo: 1ª Moto – 8:58 / 1º Auto – 12:48

ZE 9 – Albernoa

Junto ao passadiço, gancho apertado com manobra.

Sábado: 1ª Moto – 11:44 / 1º Auto – 15:34

Domingo: 1ª Moto – 8:59 / 1º Auto – 12:49

ZE 10 – Trindade

Perto da povoação, passagem em zona técnica com boa visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 11:54 / 1º Auto – 15:44

Domingo: 1ª Moto – 9:09 / 1º Auto – 12:59

Final – Cabeça de Ferro

Próximo aos pontos 1, 2 e 3, chegada dos concorrentes ao final do Setor Selectivo.

Sábado: 1ª Moto – 12:06 / 1º Auto – 15:56

Domingo: 1ª Moto – 9:22 / 1º Auto – 13:12