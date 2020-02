CPTT, Baja TT Vindimas do Alentejo: Alexandre Ré para já sem definições

Depois de ter sido vice-campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno em 2019, Alexandre Ré regresso este ano de SSV, não sabendo para já em que moldes irá correr no CPTT 2020: “Foi uma experiência que quisemos fazer. Estamos à mesma com a South Racing, eles estão muito fortes na preparação dos Can-Am (SSV) mas infelizmente ficámos com uma versão anterior porque os carros ainda estão em trânsito à vinda do Dakar, e não chegaram a tempo desta prova.

É uma experiência nova, e ao mesmo tempo estamos a ajudar a nossa equipa a desenvolver algumas coisas para as provas do campeonato do mundo, no que aos T3 (SSV) diz respeito. Espero na próxima prova regressar num T3 dos novos, mas antes disso estou curioso para ver onde estes carros se inserem tendo em conta as restrições todas que têm.

Foi a primeira vez que andámos no carro. Há uma grande diferença, apanhamos bastante ar fresco, mas também bastante água e lama. Não faz barulho,o que tira um bocadinho da piada, mas divertimos-nos e isso também é uma parte importante das corridas”, começou por dizer Alexandre Ré, que falou também deste início bem cedo em 2020: “Não quero criticar a data, pois acredito que todos os envolvidos não queriam prejudicar ninguém. Quero acreditar que era a única data possível para o fazer” disse Ré que quanto a perspetivas para 2020: “O ano passado comecei em jeito de brincadeira para ver o que ia acontecer, e acabámos por fazer o campeonato todo, penso que bem, fomos vice-campeões, este ano não tenho um projeto definido, quero desfrutar, tenho que ver com a equipa o que vamos fazer, se trabalhar no Can-Am versão 2020 ou eventualmente regressar à nova versão da VW Amarok, neste momento não está nada definido”, disse.



Já quanto ao calendário do campeonato deste ano: “olhando para o que tem acontecido nos últimos anos em Portugal é fácil ligar os incêndios aos automóveis, mas penso que é uma decisão acertada. Em termos competitivos, esse interregno de quatro meses irá tirar algum ritmo mas eu penso que muita gente irá fazer a Baja Aragon, que aparece mais ou menos no meio e isso atenua a questão. Penso que é uma decisão acertada”

Por fim a análise do que pode ser o CPTT 2020: “Estive afastado 10 anos e vi sempre campeonatos de TT muito competitivos. Este ano, assistimos a mais um reforço nos candidatos ao título e por isso não arrisco antever quem poderá ganhar o campeonato deste ano. Espero que a luta dure novamente até ao fim, é mais engraçado as coisas só ficarem resolvidas no fim, para quem está de fora é interessante”.

Com 16Valvulas/Gonçalo Cabral