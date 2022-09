CPTT, Baja TT Sharish, Tiago Reis: “sistema é mais que um mero sistema de controlo e de segurança…” | AutoSport

Foram os mais rápidos ao longo dos três Setores Seletivos da Baja TT Sharish Reguengos de Monsaraz e Mourão (ndr: quarta posição no prólogo) mas um conjunto de penalizações ao longo do segundo dia de prova, atirou a dupla Tiago Reis/Valter Cardoso para o segundo lugar final.

“Extremamente agastado porque não encontramos justificação para ter tido o mesmo comportamento em todos os pontos de controlo de velocidade e em três deles sermos penalizados” disse Tiago Reis no final da prova. “Meteram-nos 04.00 minutos de penalização e mesmo assim ficamos a apenas 01.32 minutos de vencer a prova, uma tremenda frustração para quem deu o melhor em pista e tudo fez para sair daqui no lugar mais alto do pódio” acrescentou.

Tiago Reis não ficou convencido com as explicações dadas pelo colégio de comissários e estranha que tanta gente tenha ‘errado’. “Justificaram-nos que o sistema que faz o controlo deve ser seguido pelo GPS do carro e não pela sinalização vertical colocada nos pontos de controlo e esse foi o comportamento que mantivemos sempre.

Nós e ao que parece mais cerca de 20 outros pilotos que foram penalizados da mesma forma” e em tom irónico acrescentou: “Está à vista que este sistema é mais que um mero sistema de controlo e de segurança para os pilotos e mais parece um sistema de controlo de velocidade de uma qualquer força de segurança, tantas foram as multas aplicadas”.

Apesar de agastado Tiago Reis disse ainda “cá seguiremos a dar o nosso melhor e a fazer valer o que ainda somos: Campeões Nacionais”.

Sobre a prova propriamente dita Tiago Reis disse tudo ter feito para alcançar a vitória. “Sabíamos que tínhamos de andar depressa para ser melhor que os nossos adversários e imprimimos um ritmo forte, que nos permitiu ascender à liderança logo no primeiro Setor Seletivo do dia, o mais curto da Baja. Mesmo assim forçamos ainda mais o andamento no segundo Setor Seletivo e terminamos o segundo dia de prova com uma vantagem confortável… uma classificação alterada com a penalização, que confesso nos deixou com vontade de desistir…».

Apesar da contrariedade Tiago Reis ainda tentou no último dia dar a volta ao contexto, embora sabendo da tarefa extremamente difícil que tinha pela frente. “Demos tudo, voltamos a ser de longe os mais rápidos, conseguimos melhorar em dois minutos o tempo do dia anterior nos mesmos 175km, mas não foi suficiente”.

Com duas provas pela frente Tiago Reis promete continuar a dar luta aos adversários. “Não vamos desistir de fazer o melhor que sabemos e conseguimos. Tem sido uma temporada difícil, mas vamos continuar a lutar pelas vitórias como sempre fizemos” finalizou o piloto.