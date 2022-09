CPTT, Baja TT Sharish Gin/SS2: Tiago Reis penalizado, líder é João Ferreira | AutoSport

A dupla campeã nacional Tiago Reis/Valter Cardoso em Toyota Hilux foi a mais rápida nos dois setores seletivos disputados na 34ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos Mourão e teria assumido a liderança da corrida se não tivesse sofrido uma penalização de quatro minutos por excesso de velocidade em zona controladas. Desta forma, é a dupla líder do campeonato João Ferreira/David Monteiro, em Mini John Cooper Works Rally, que vai para o derradeiro Setor Seletivo na frente da corrida com um avanço de 2m45.7s.

Depois do que fez nos dois Setores Seletivos este é uma grande contrariedade, mas este tipo de penalizações é muito habitual.

Antes, o piloto que terminou o SS2 aparentemente na frente, antes das penalizações” dizia:

“Foi um dia em que correu tudo bem. O primeiro setor foi bom, mas vimos que os pneus se estavam a degradar um bocadinho. Pensámos que o segundo setor poderia ser mais complicado, no entanto, quando houve a neutralização do troço estivemos a analisar e percebemos que os pneus estavam bons então continuamos a atacar e fizemos uma boa corrida. Amanhã vamos tentar fazer um bom trabalho e acima de tudo não furar que é o mais importante. Vamos trabalhar no sentido de chegar à vitória e fazer o nosso melhor”, revelou Tiago Reis após a 1ª etapa da que é a quinta jornada do Campeonato Portugal de Portugal de Todo-o-Terreno AM48. Como já se percebeu, com a penalização, tudo será diferente esta manhã em Reguengos.

João Ramos, navegado por Filipe Palmeiro, aos comandos de uma Toyota Hilux, foi o 3º mais rápido em SS1 e 4º em SS2, depois de ter perdido muito tempo com um furo, ocupando assim o 3º lugar da classificação geral, à frente da dupla João Dias/João Miranda em Can-Am, líderes da Categoria T3 e os terceiros mais rápidos em SS2.

A diferença entre ambos é de 1m06s. Pedro Carvalho, navegado por Desidério Guerreiro, em Can-Am, fecha o Top 5 da classificação geral auto.

Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier Can-Am) em 12º da geral, Nuno Tordo/João Serôdio (Nissan Navara), em 18º, lideram respetivamente as classes T4 e T8. Os líderes do T8 mantiveram a posição, apesar de uma penalização por excesso de velocidade, que lhe roubou dois minutos à vantagem que ainda assim é de quase cinco minutos.

A dupla João Franco/Pedro Inácio em Nissan Navara lidera a Categoria T2, com 2m14.4s de avanço para Joel Marrazes/José Motaco (Nissan Navara) enquanto na Taça de Portugal de Todo-o-Terreno que hoje apenas disputou o SS1 é a dupla Alexandre Ferreira e Sérgio Silva em Toyota Land Cruiser que ocupa a 1ª posição.

A prova organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense prossegue amanhã com segunda e derradeira etapa que compreende uma outra passagem pelo setor seletivo de 150 km.

