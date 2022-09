CPTT, Baja TT Sharish Gin/SS2: Alejandro Martins acidentado | AutoSport

Alejandro Martins/José Marques (Mini JCW Rally) deram um toque num rail à entrada de uma rotunda e abandonaram a Baja TT Sharish Gin, quando eram terceiros classificados.

Depois de ter sido o quarto classificado no setor de 65 km realizado durante a manhã Alejandro Martins estava a andar bem no setor seletivo seguinte quando um acidente, segundo o concorrente, motivado por deficiente informação no road book, que obrigou o piloto do Mini John Cooper Works Rally assistido pela MRacing e navegado por José Marques a abandonar: “Comecei muito bem a etapa o que comprova o segundo tempo que estava a fazer na especial, mas furei por volta do km 70 e passei para terceiro.

Na rotunda do Curval, para me desviar de uma vedação de alumínio que estava entre a rotunda e o passeio, fui para cima de um rail, para não bater.

Esta situação não estava no Roadbook, é inaceitável. Ultimamente não estou com sorte nesta corrida. Há três anos perdi por 10 segundos, o ano passado estava em segundo lugar, quando tive um problema no alternador”, referiu o piloto.

É bom, todavia referir que, na prova alentejana, Alejandro Martins subiu por quatro vezes ao pódio nos últimos seis anos.

Apesar de ter ficado fora de prova no segundo de corrida, Alejandro Martins poderá participar no derradeiro dia de prova, uma nova passagem pelo setor de 175 km, na modalidade de Super Rally.