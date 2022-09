CPTT, Baja TT Sharish Gin/SS1: Tiago Reis 11.3s na frente… | AutoSport

Pneus! Foi o denominador das ‘queixas’ dos pilotos neste primeiro Setor Seletivo da Baja TT Sharish Gin. Pistas muito duras que em apenas cerca de 60 Km ‘torraram’ a paciência às duplas devido ao desgaste exagerado dos pneus.

Nesse contexto, com outro SS pela frente ainda hoje, e com mais ‘dose dupla’ amanhã, de uma só vez, cerca de 110 Km) a gestão dos pneus será fulcral para o resultado final.

Para já, não houve furos entre os homens da frente, e nesse contexto Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) foram os mais rápidos e chegaram ao fim do SS1, 11.3s na frente de João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally) que com um carro com um binário mais alto em ‘baixas’, pode estar a sofrer mais do que a concorrência.

Foram segundos, na frente de João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) que dista agora 20.4s da frente, tempo que perdeu num pequeno engano, numa zona de lama, em que com a limpeza do para-brisas, foi pela esquerda ao invés da direita, perdendo aí algum tempo.

Quarto posto para Alejandro Martins/José Marques (Mini JCW Rally), já a 1m21.8s da frente, pelo que, em teoria estão encontradas as duplas que lutam pela vitória nesta prova.

Depois de um prólogo muito rápido, o percurso de hoje foi bem diferente e por isso não é de estranhar a presença de João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3/Santag Racing Team) na 5ª posição da geral e na liderança do T3. Do top 10 foram quem mais posições ganhou, seis, face ao resultado do prólogo.

Sexto lugar para Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes Benz V230 TD), a 0.5s do quinto lugar, 21.6s na frente de Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini JCW Rally).

Pedro Carvalho/Desidério Guerreiro (Can-Am Ssv Maverick XRC My21) são oitavos da geral e segundos do T3 a mais de 1m20s dos líderes.

André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger) são nonos na frente de Edgar Condenso/António Serrão (Ford Mo Exr05 Proto). Na 11ª posição estão Francisco Guedes/Pedro Ré (Brp-Can Am Maverick X3/Santag Racing Team) terceiro do T3, na frente de Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger/Prolama) que estão a mais de cinco minutos da frente e perderam sete posições.

A Fazer uma boa recuperação, subiram 13 lugares, estão Miguel Casaca/João Luz (Volkswagen Amarok/PRK Sport Rally Team ). São, curiosamente, os 13º.

Na frente do T8 estão Nuno Tordo/João Serôdio (Nissan Navara/Oeste Racing Competition) 1m19.8s na frente de Georgino Pedroso/Sérgio Cerveira (Nissan Navara/Prolama Competição). António Rodrigues/António Nunes (Nissan Navara D22) são terceiros a 8.7s do segundo lugar com Johan Sanders/Luís Bento (Nissan Navara/Oeste Racing Competition).

Tempos Online – CLIQUE AQUI