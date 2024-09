CPTT, Baja TT Sharish Gin/SS1: bom regresso de Hélder Oliveira

Helder Oliveira foi o mais rápido entre os T1 no prólogo – um Setor Seletivo com 30 Km – da 36ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz-Mourão, que hoje se disputou junto à Barragem do Alqueva, tendo averbado ainda um bom segundo lugar absoluto no primeiro setor seletivo desta etapa da FIA European Cup for Cross-Country Bajas.

O piloto de Barcelos, navegado por Fausto Mota, não teve muitas oportunidades de testar Mini John Cooper Works Rally assistido pela MRacing com o qual compete nesta prova alentejana, mas ao longo dos 30 km de extensão do setor seletivo de hoje conseguiu demonstrar um bom domínio da máquina e impôs um andamento rápido que lhe permitiu realizar um bom arranque na Baja TT Sharish Gin, terminando com a significativa vantagem de 55s para o segundo classificado dos T1.

“A etapa correu bem sem qualquer tipo de problema. Nós só tivemos a oportunidade de experimentar o carro ontem no shakedown, que era uma zona mais lenta, e não tínhamos testado ainda em zonas mais rápidas e rolantes.

Hoje a etapa era bastante rápida, mas com os quilómetros fomo-nos adaptando. Conseguimos imprimir um ritmo muito rápido sem arriscar em demasia e felizmente vencemos a nossa categoria com alguma margem e conseguimos também uma boa classificação geral, pois terminámos em segundo.

À medida que vou conhecendo o carro penso que posso fazer melhor e o objetivo para amanhã é ser ainda mais rápido. Em termos de classificação os objetivos são manter a liderança no T1 e o alcançar o melhor resultado possível à geral”, refere Hélder Oliveira.

A 36ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão prossegue amanhã com a disputa de um setor seletivo de 161 km cronometrados.