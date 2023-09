CPTT, Baja TT Sharish Gin/Reguengos: Onde ver a prova | AutoSport

A Baja TT Sharish Gin – Reguengos/Mourão/Redondo é a quinta de sete provas que compõem o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. A prova inicia-se hoje com o Prólogo (17h40) a que se segue a Cerimónia de Partida (22h30).

Amanhã, sábado (12h30) e no domingo (11h30) os pilotos disputam um setor seletivo de 210 km de extensão. A Cerimónia de Pódio está agendada para as 18h00 do último dia de competição. Veja o mapa e onde ver.