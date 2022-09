CPTT, Baja TT Sharish Gin/Reguengos/Mourão: Luta pelo título quase na ‘estrada’… | AutoSport

A partir das 12h10 está na estrada a Baja TT Sharish Gin/Reguengos/Mourão no que aos autos diz respeito. Depois de João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), terem vencido o prólogo serão João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally) e Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) os primeiros na estrada, logo seguidos do vencedor do prólogo: “Hoje foi o prólogo e ganhámos. Nunca tinha enfrentado um prólogo tão rápido. Andámos várias vezes a 170 km/h e a média foi de 120 km/h.

Foi um prólogo de emoções fortes porque não foi permitido fazer o seu reconhecimento e com este registo de velocidade acabámos por passar por experiências complicadas.

O campeonato da minha parte está de certa forma comprometido.

No entanto, vou tentar lutar por um segundo lugar e assim vai ser até ao final do Portalegre”, contou João Ramos no final do prólogo.

Segunda posição para a dupla líder do campeonato João Ferreira/David Monteiro à frente de Alejandro Martins e José Marques ambos em Mini John Cooper Works. A dupla campeã nacional Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) e Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford) encerram o Top 5 da classificação do prólogo.

Pedro Carvalho/Desidério Guerreiro (Can-Am Maverick XRC), Nuno Tordo/João Serôdio (Nissan Navara). Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier Can-Am) Joel Marrazes / José Motaco (Nissan Navara) foram respetivamente os mais rápidos dos grupos T3, T8, T4 e T2.

Alexandre Ferreira e Sérgio Silva (Toyota Land Cruiser) venceram a classificação destinada à Taça de Portugal de Todo-o-Terreno.

Nos SSV, Luís Cidade (Can-Am) acompanhado de Pedro Mendonça foi o mais rápido entre os SSV no prólogo de 10 km da Baja TT Sharish Gin que se disputou esta tarde em Mourão. A 2s9’ ficou Gonçalo Guerreiro (Can-Am), o primeiro entre os juniores, e o terceiro lugar, a 7 décimos do segundo classificado, foi conquistado por Luís Portela Morais (Can-Am).

“Correu tudo bem. Não apanhei sustos nem perigos. Amanhã vamos tentar atacar o mais possível e no final ver que resultado conseguimos trazer para casa”, revelou Luís Cidade.

Rui Serpa (Can-Am), navegado por Nuno Matias Guilherme, que foi o primeiro das classes Stock e veteranos, alcançou a quarta posição. O top cinco foi encerrado por Herlander Araújo (Can-Am).

Entre os TT2 vitória para a dupla João Conde/Humberto Valadas (Polaris), enquanto Dorothée Ferreira navegada por Tiago Silva (Quaddy YXZ) venceu entre as senhoras. Na Taça Yamaha Vitor Domingos foi o mais rápido.

A dupla André Rodrigues/Ricardo Porto Nunes foi a mais rápida da Taça da Europa de Bajas.