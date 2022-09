CPTT, Baja TT Sharish Gin/Reguengos/Mourão: João Ramos vence prólogo | AutoSport

João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) foram os mais rápidos do prólogo da Baja TT Sharish Gin/Reguengos/Mourão, ao baterem João Ferreira/David Monteiro (Mini Jonh Cooper Works Rally/ARC Sport) por 3.5s. Terceiro lugar para Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally/MRacing Portugal) que terminaram os 9.2 Km a 11.4s, com Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux/Team Transfradelos & XRally Team) logo a seguir.

Quinto posto para Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger/Prolama Competição), sexto para Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini JCW Rally/GPR Sport), e a fechar o top 10, Edgar Condenso/António Serrão (Ford Mo EXR05 Proto PRK Sport Rally Team), Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes Benz V 230 TD), André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger MMSport) e Pedro Carvalho/Desidério Guerreiro (Can Am Maverick XRC MY21) os primeiros do T3.

A dupla da Santag Racing Team, João Dias/João Miranda (BRP-CanAm Maverick X3) foi 11ª e segundos do T3, na frente de Nuno Madeira, agora com José Janela ao lado na Ford Ranger da SGS Car Racing, depois do acidente em Loulé de que Filipe Serra ainda convalesce.

Tempos Online – CLIQUE AQUI