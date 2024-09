CPTT, Baja TT Sharish Gin Reguengos: Luta pelo título (em teoria) reduzida a dois…

A 36ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz-Mourão arrancou com um setor seletivo de 28 km de extensão. No traçado disputado em pistas do concelho de Mourão a dupla João Ferreira/Filipe Palmeiro em Mini John CooperWorks Rally T1+ averbou o melhor tempo ao registar a marca de 21m08,6s.

Outro Mini, este pilotado por Hélder Oliveira e navegado por Fausto Mota foi o segundo mais rápido e o melhor de entre a muito competitiva Classe dos T1 tradicionais. Hélder Oliveira gastou mais 18,2s que João Ferreira. O restante Top 10 de SS1 é ocupado por pilotos portugueses separados entre o terceiro e o décimo por apenas 28s.

João Dias, navegado por João Filipe Miranda em G Rally OT3, Alexandre Pinto com Bernardo Oliveira a seu lado em Can-Am Maverick e o multi-campeão Miguel Barbosa com Luis Ramalho num Tauros, ocupam as três primeiras posições da Categoria Challenger em três máquinas bem diferentes e separados por 8s entre eles.

Com o abandono de ontem, João Ramos condicionou fortemente as suas contas do campeonato, pois ao mau resultado no Algarve, junta-lhe agora este de Reguengos, e tendo em conta que se ‘atira’ um resultado fora, ter dois muito baixos é mau para o campeonato, mas a matemática ‘diz’ que ainda é possível lá chegar e foi isso mesmo que João Ramos disse ontem no fim do dia. Enquanto for possível, vai tentar. Seja como for, as suas dificuldades aumentam mesmo muito com este abandono.

Desta forma, João Dias, que lidera a competição e João Ferreira, dependendo do resultado desta prova, podem ficar mais sós na luta pelo título, com a vantagem teórica do lado do piloto do Challenger, mas na na prática é João Ferreira que está melhor colocado, pois tem um resultado a ‘zero’ na Baja TT Montes Alentejanos e ainda assim está apenas a um ponto do homem da Santag.

Seja como for, com três resultados pela frente, Reguengos, Portalegre e Baja Oeste, logicamente estáo tudo completamente em aberto.

Nesta prova, na SS1, mais quatro pilotos com viaturas da Categoria Challenger ocupam o Top 10. A dupla Pedro Carvalho/Romeu Martins, em Can-Am Maverick; Tiago Reis/Candido Carrera em Tauros, Armindo Araújo/Pedro Ré e Bernardo Sousa/Hugo Magalhães em Can-Am Maverick.

Nuno Madeira navegado por André Lopes coloca a sua Ford Ranger em 8º lugar da geral ocupando o 2º lugar entre os T1 tradicionais, classificação onde as posições seguintes são ocupadas por máquinas idênticas pilotadas por Edgar Condenso e Bruno Oliveira. Tomasz Bialkowski, em Can-Am, e Fernando Barreiros, em Isuzu, foram respetivamente os mais rápidos das Categorias SSV e Stock.

Pelo caminho ficaram também Francisco Barreto e Carlos Silva, depois de um aparatoso capotanço com a Toyota Hilux. O jovem piloto revelou ao AutoSport que já não voltam hoje à prova tendo em conta o enorme atraso com que ficaram, pois teriam imensos concorrentes para ultrapassar e um bom resultado era quase impossível, mas o piloto, apesar deste percalço, está contente com a época que tem feito e com a evolução que tem demonstrado, congratulando-se com os passos certo que tem dado na evolução da sua carreira. Efetivamente, tem vindo a tornar-se um bom piloto.

Hoje, os concorrentes terão pela frente o segundo setor seletivo com 160,50 km. Amanhã repetem-no, para a decisão da prova.