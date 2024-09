CPTT, Baja TT Sharish Gin Reguengos: João Ferreira vence a SS2 e reforça liderança

João Ferreira / Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) venceram a SS2 com uma vantagem de 2m36s para Helder Oliveira / Fausto Mota (Mini John Cooper Works Rally Ultimate), com Tiago Reis / Candido Carrera (Taurus T3 Max) em terceiro a 2m46.8s.

Quarto posto para João Dias / João Miranda (Can Am T3) pelo que o piloto do Mini T1+ aumentou a sua liderança na classificação geral colocando-a em 2m54.2s de avanço para Hélder Oliveira (Mini T1) com João Dias (Can am T3) em terceiro a 3m40.7s da frente. Boa recuperação de Tiago Reis (Taurus T3)que sobe de sétimo para o quarto lugar da geral, a 3m46.0s da frente.

Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Can Am T3) caiu de quarto para quinto da geral, agora a 4m24.6s da frente com Miguel Barbosa / Luís Ramalho (Taurus T3) também a descer uma posição para o sexto posto 5m11.0s da frente. Também Pedro Carvalho / Romeu Martins (Can Am T3) caiu um posto para o sétimo lugar.

Apesar de um traçado maioritariamente rápido, sete Challenger (T3) ficaram no top 10 da etapa (até agora, há concorrentes a terminar a prova) o que diz bem da cada vez maior competitividade destes carros. Os dois primeiros são T+ e T1, mas até ao 8º posto, só Challenger (T3) e no top 10, apenas três não são Challenger.

O filme da SS2 para o top 5

A SS2 começou com João Ferreira ao ataque, a ganhar tempo a João Dias no primeiro parcial, com Tiago Reis por perto, seguido de Helder Oliveira e Alexandre Pinto. João Ferreira manteve sempre a toada e a meio da SS2 liderava, aumentando a vantagem para o segundo classificado, que era agora Tiago Reis, com João Dias em terceiro.

No entanto, João Dias começou a responder e regressou ao segundo posto no quarto parcial, trocando de posição com Tiago Reis. Já no penúltimo parcial, Hélder Oliveira deu um salto e agarrou a segunda posição, que nunca mais largou até ao fim. Na frente, João Ferreira ia-se afastando, pouco interessado nestas lutas. Com o primeiro e segundo lugar definido, faltava definir o terceiro, que acabou por ficar com Tiago Reis, que ganhou alguma vantagem para João Dias nos derradeiros quilómetros, com Alexandre Pinto a manter-se firme no quinto posto, posição que foi sua durante grande parte do dia.

Para amanhã, os pilotos têm mais 190 Km a percorrer. João Ferreira tem uma boa margem para gerir. Daí para baixo, as contas da geral, são mais difíceis de fazer, pelo que se espera um dia animado e com muita incerteza.

Resultados AQUI

Fotos: AIFA