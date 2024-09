CPTT, Baja TT Sharish Gin Reguengos: João Ferreira no controlo das operações

João Ferreira e Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) chegaram ao final do segundo dia da Baja TT Sharish Gin Reguengos bem destacadso na frente, depois de terem aumentado o seu avanço em todos os parciais do segundo Setor Seletivo da prova convertendo um avanço de 18.2s em 2m54.2s face a Helder Oliveira/Fausto Mota, de regresso num Mini John Cooper Works Rally T1, a darem muito boa conta de si. Quanto aos líderes, só estão a confirmar uma vez mais todo o seu potencial.

Depois de um setor inicial de 28 km disputado sexta-feira os participantes da etapa portuguesa da FIA European Cup for Cross-Country Bajas enfrentaram no sábado, ao cronómetro, 160 km de um traçado que começou em Mourão e que depois passou para as tradicionais pistas de Reguengos de Monsaraz, o que repetem hoje na etapa decisiva..

Também muito boa ocnta de si tem dado Hélder Oliveira, que, apesar de muito pressionado pelos rapidíssimos pilotos dos mais variados modelos de viaturas do Grupo Challenger, manteve-se como o 2º mais rápido em prova e claramente o melhor de entre os T1 tradicionais.

Hélder Oliveira gastou mais 2m36s que João Ferreira. O restante Top 10 de SS2 foi ocupado por pilotos portugueses quase todos da Categoria Challenger. O mais rápido desta categoria foi hoje Tiago Reis em Tauros, 10,8s atrás de Helder Oliveira e 12,2s à frente de João Dias em G Rally OT3 que, todavia, mantém a liderança na corrida.

A melhor prestação foi de Tiago Reis/Candido Carrera (Taurus T3 Max) que depois de um primeiro dia de adaptação à nova viatura, atacaram forte, foram terceiros na SS2 e com isso subiram do sétimo para o quarto lugar.

João Dias/João Miranda (G Rally Ot3) são terceiros da geral a 3m40.7s da frente, mas lideram agora com apenas 5.3s o T3, já que Tiago Reis/Candido Carrera (Taurus T3 Max) recuperaram boa parte dos 18s que traziam de atraso.

Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) são terceiros dos Challenger, a um pouco menos de 40s de Tiago Reis pelo que ainda terá uma palavra a dizer, embora a sua tarefa esteja agora bem mais difícil na luta pela dianteira. Atrás de si roda Miguel Barbosa/Luis Ramalho (Taurus T3 Max) a 47s.Pedro Carvalho/Romeu Martins (Can Am Maverick X3) estão 49s mais atrás.

A segunda melhor T1.1 é a de Edgar Condenso/Nuno Silva (Ford Mo EXR05 Proto) no 12º lugar da geral a cerca de 5m30 de Hélder Oliveira.

Bernardo Sousa/Hugo Magalhães (BRP-Can Am Maverick X3) terminaram o primeiro dia no top 10, mas tiveram problemas e atrasaram-se muito na SS2, algo semelhante sucedeu a Nuno Madeira/André Lopes (Ford Ranger), que terminaram a SS1 em oitavo e também ficaram pelo caminho na SS2.

Entre vários outros, o mesmo destino tiveram Armindo Araújo/Pedro Ré (Can Am Maverick T3) ou Nuno Matos/Ricardo Claro (VW Amarok Proto).

No T2 lideram Tomás Gameiro/António Saraiva (Toyota Land Cruiser Vdj 200) com 1m55.4s de avanço para Pedro Simões/Ivo Santos (Mitsubishi Pajero T2) com Eduardo Rodrigues/António Nunes (Toyota Land Cruiser T2) em terceiro a 7:21.4. Na Stock Fernando Barreiros/Rui António (Isuzu D-Max) estão sós na classificação. Nos SSV lideram Rui Serpa/Rui Pita (Can am Meverick X3).

Na FPAK (Evento Nacional) lideram João Monteiro/Nuno Morais (Morais) BRP-Can Am Maverick X3 T4 com 2:43:21.6, na frente de António Carvalho/Nélio Antunes (BRP-Can Am Maverick X3 T4) a 2:18.6.

Hoje os concorrentes terão pela frente um derradeiro setor seletivo com 160,50 km.

Tempos Online – CLIQUE AQUI