CPTT, Baja TT Sharish Gin-Reguengos de Monsaraz-Mourão: Luta a três na frente…

A Baja TT Sharish Gin – Reguengos de Monsaraz-Mourão está a apenas uma semana do seu início. Será já no próximo dia 20 de setembro que Reguengos de Monsaraz recebe este evento desportivo que até ao dia 22 promete animar a cidade e atrair milhares de entusiastas do desporto motorizado, o mesmo acontecendo com a vila raiana de Mourão uma vez mais envolvida nesta grande competição de desporto motorizado.

Em termos desportivos, e no caso dos autos, o campeonato está super equilibrado com João Dias na frente com 79 pontos, mais um que João Ferreira, que tem 78 com João Ramos com 70. Este trio está longe do quarto classificado, Tiago Reis. Faltam três provas a começar já por Reguengos, João Ferreira triunfo na Baja TT Ultimate e Lagos, mas João Ramos venceu a Baja TT Norte, com João dias muito consistente em termos de resultados. O outro triunfo foi para Tiago Reis, a abrir o ano, mas depois disso as coisas não lhe têm corrido de feição. Vamos ver o que sai da Baja TT Sharish Gin-Reguengos de Monsaraz-Mourão, sendo que depois disso entra-se em fase de decisões.

Para além da componente desportiva o cenário está montado para receber no parque da cidade, a partir das 21h30 de 6ª feira, o Grupo Kartcross de Ourém, Marco Martins e o seu espetacular Mini e as fantásticas acrobacias de Cajó – stunt rider, num programa que vai contemplar também a animação musical a cargo do DJ Vassalo.

A 36ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão é, a nível internacional, pontuável para o Campeonato da Europa FIA de Bajas e Campeonato da Europa FIM de Motos, Quads e SSV e ainda para o Troféu Terras do Grande Lago Alqueva. No plano nacional pontua para o Campeonato de Portugal da FPAK na competição auto e Campeonato Nacional da FMP para Moto, Quad e SSV.

A 36ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão disputa-se nos Concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo. A competição terá um total 502,55 km dos quais 350 Km serão cronometrados, no caso da competição FIM e CNTT, enquanto a competição auto compreenderá um total de 355 km cronometrados.

O percurso divide-se em três etapas. A prova arranca desportivamente na sexta-feira, dia 20 de setembro com um setor de 30 km, sendo que a este se juntam mais dois setores seletivos. Os inscritos na competição FIM e CNTT terão de enfrentar um troço de 161 km, a disputar no sábado e outro de 133 km que se disputa no domingo. Já os autos terão pela frente dois setores seletivos de 161 km a disputar no sábado e no domingo. Pelas 15h30 desse mesmo dia terá lugar a entrega de prémios para motos, quad e SSV e pelas 18h00 para os autos.