CPTT, Baja TT Sharish Gin: quarta vitória de João Ferreira | AutoSport

João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally) venceram a Baja TT Sharish Gin/Reguengos/Mourão, o quarto triunfo do ano em cinco provas realizadas, e a duas provas do fim, estão cada vez mais perto de juntar o título do CPTT ao Europeu de Bajas, que recentemente venceram.

João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally) venceram pela quarta vez em cinco provas do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, aproveitando da melhor forma um conjunto de erros da dupla Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux), que apesar de ter vencido os três Setores Seletivos que compuseram a Baja TT Sharish Gin/Reguengos/Mourão, perderam a prova devido a um conjunto de penalizações devido circularem em zonas com limite máximo de 30 km/h a velocidades mais elevadas.

Foram penalizados duas vezes em 60 segundos, outra em 120 segundos pelas três infrações cometidas na SS1 e SS2, pelo que junto resultou em quatro minutos, que lhes ‘roubaram’ o triunfo na prova, depois de terem sido, claramente, quem mais depressa andou nas pistas alentejanas. Foram nada mais nada menos que 75 as penalizações emanadas pelo Diretor de Prova, e isto somente no final do SS2 de três Setores Seletivos. Isto levou a várias mudanças na classificação, a principal, os líderes e cederem o comando da prova.

Pneus e penalizações

Com este resultado, não só Tiago Reis perde um triunfo que merecia tendo em conta o que andou em Reguengos, como João Ferreira fica ainda mais perto do seu primeiro título no CPTT.

A prova foi muito condicionada ainda pela dureza dos percursos. Sem ter chovido muito, durante vários meses, os pisos ‘endureceram’ e nem as recentes chuvadas do Furacão Danielle ajudaram muito no ‘amolecimento’ da estrada, e com isso o desgaste dos pneus dos carros foi anormalmente alto.

Um dos mais prejudicados foram precisamente os terceiros classificados, João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), que depois de terminarem o SS1 a 9.1s dos líderes, ‘afundaram-se’ no SS2, ao perderem um pouco mais de três minutos com um furo. Concluíram o SS2 a quatro minutos da frente, no terceiro lugar e com poucas hipóteses de chegar ao triunfo, o que se confirmou, terminando a corrida no lugar mais baixo do pódio.

João Dias/João Miranda, com o BRP-Can Am Maverick X3 da Santag Racing Team, voltaram a realizar uma grande exibição, vencendo com facilidade da categoria T3, e mais do que isso, terminando no quarto lugar da geral, mantendo uma boa consistência de resultados, isto depois de dois pódios consecutivos na Baja Oeste e em Loulé. Grande andamento, só batido por carros e duplas completamente de topo.

Quinto lugar para Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger/Prolama), no que é o regresso da dupla aos bons resultados. Repetiram o quinto posto da Baja TT ACP, e em Reguengos, depois de um furo os atrasar na SS1, onde perderam sete posições face ao prólogo, fizeram uma prova de recuperação a terminaram no top 5.



Edgar Reis/Tiago Neves (Toyota Hilux, Team Transfradelos & XRally Team) foram sextos. tiveram um resultado menos bom no prólogo mas a partir daí foi sempre a subir, terminando com o seu melhor resultado até aqui no CPTT.

Algo semelhante fizeram Miguel Casaca/João Luz (Volkswagen Amarok/PRK Sport Rally Team). 26º no prólogo, e sempre a recuperar nos três setores seletivos. O maior pulo deu-se no SS1, ganhando depois duas posições em cada um dos SS finais.

André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger) asseguraram em Reguengos o seu melhor resultado do ano, o oitavo, numa prova que não lhes correu bem no primeiro dia, especialmente a SS2, terminando na 13ª posição da geral, mas no SS3 recuperaram, foram sétimos no SS3 e com isso subiram para o oitavo posto, onde terminaram. Foram também penalizados por excesso de velocidade em zonas com limite máximo.

A fechar o top 10 ficaram Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier Can Am Maverick X3/Benimoto Racing), vencedores dos T4, e Maria Luís/Manuel Navarro (Mini All 4 Racing/MRacing Portugal), ganhando 18 posições face ao 28º lugar em que estavam no final da SS1.

Mais informação assim que possível, já que os concorrentes estão a chegar ao fim da prova neste preciso momento. Resta também esperar pelos resultados oficiais, pois tal como sucedeu na SS1 e SS2, os resultados ‘verdadeiros’ só foram conhecidos noite dentro…

TEMPOS ONLINE – CLIQUE AQUI