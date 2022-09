CPTT, Baja TT Sharish Gin: Muitos, bons, e para todos os gostos… | AutoSport

São mais de duas centenas as equipas inscritas na Baja TT Sharish Gin, próxima prova do CPTT e CNTT. Equipas e pilotos estão já a ultimar os preparativos para esta prova alentejana que vai atravessar as pistas dos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão, Redondo e Évora.

A prova organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense será a quinta jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48 da FPAK estando confirmada a presença de 58 equipas contando com muitos nomes sonantes como João Ferreira (Mini), o líder do campeonato, Tiago Reis (Yamaha), campeão nacional, João Dias (Can-Am), Alejandro Martins (Mini), João Ramos (Toyota) e o espanhol Luís Recuenco (Mini) entre outros. A competição auto é ainda pontuável para o Troféu Grande Lago Alqueva.

Já para a competição FIM/FMP a prova é pontuável para a taça da Europa de Bajas, para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno que cumpre nesta prova a sua sexta jornada e Taça Yamaha YXZ1000R.

Na categoria de SSV a mais concorrida, estando inscritos 70 pilotos, o campeão Roberto Borrego lidera à frente de Gonçalo Guerreiro, líder entre os Juniores, e com Nelson Caxias, em 3º lugar. Depois deste trio e entre os pilotos que estarão presentes na prova alentejana, os melhores pontuados são João Monteiro, Luís Cidade, Sérgio Batista e Pedro Grancha, todos em Can-Am.

Nas motas estão inscritos 68 pilotos, dos quais 23 participam na classe Hobby. O campeão António Maio (Yamaha) mantém a liderança que ocupa desde o início da temporada, tendo triunfado em quatro das cinco provas já disputadas. Micael Simão (GasGas) em 2º lugar, lidera a classe TT3. O terceiro lugar é ocupado por Martim Ventura em Yamaha que lidera ainda a classificação Júnior.

A categoria Quad vai contar com 22 pilotos inscritos. João Vale, que foi vencedor das provas de Góis, Ferraria, Oeste e Loulé, é o primeiro classificado entre os Quad, seguido de Fernando Cardoso, com Rafael Carvalho, vencedor da jornada inaugural do CNTT 2022, em terceiro lugar.

Para a competição da FMP, a prova terá um total de 509,88 km, incluindo as ligações. A corrida arranca na sexta-feira, dia 23 de setembro, com as habituais verificações técnicas. Neste dia disputa-se também o prólogo de 10 km. A partir das 20h45m terá lugar a Cerimónia de Partida. Sábado será disputado o setor seletivo de 175,50 km que será repetido no domingo.

Já para os automóveis a prova conta com um total de 554,30 km, incluindo as ligações. A competição arranca na sexta-feira, dia 23 de setembro, com as verificações técnicas e será disputado o prólogo de 10 km. Quanto à Cerimónia de Partida o primeiro carro saí do Parque Fechado pelas 22:30. No sábado serão realizados dois setores seletivos um de 65 km e outro com 150 km. No domingo repete-se a passagem de 150 km.

Listas de Inscritos