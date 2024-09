CPTT, Baja TT Sharish Gin: João Dias na frente das T1+, em nova luta de conceitos

Na categoria principal de todo-o-terreno, os potentes e rápidos T1+ era suposto dominarem a cena, mas os ágeis e competitivos SSV Challenger do grupo T3 estão prontos para lutar de igual para igual.

A disputa pela liderança das provas e do campeonato é intensa. Os SSV Challenger, veículos menores e mais ágeis do grupo T3, têm-se mostrado adversários à altura, surpreendendo com a sua competitividade, prometendo um resto de temporada emocionante para pilotos e espetadores.

FOTOS FPAK

Depois de quatro provas e com três pela frente, João Dias (Can-Am) lidera o Campeonato de Portugal com um ponto de vantagem para João Ferreira (Mini), sendo que João Ramos (Toyota Hilux) ocupa o terceiro lugar com menos nove pontos. Nesta interessante luta de conceitos, os supercompetitivos T1+ têm em Portugal grande oposição dos leves e ágeis Challenger/T3, que, dependendo do tipo de traçados, lutam de igual para igual com os carros da categoria principal.

João Ferreira lidera a Categoria Ultimate T1 +, secundado por João Ramos. Na Categoria T1 Lino Carapeta (Ford Ranger) ocupa o 1º lugar seguido de Edgar Condenso (Ford Ranger). Eduardo Rodrigues e Tomás Gameiro, ambos em Toyota, ocupam as duas primeiras posições da Categoria T2.

Entre os T3 lidera João Dias seguido de Armindo Araújo ambos em Can-Am. Nos T4 as duas primeiras posições são ocupadas por João Monteiro (Can-Am) e Gonçalo Guerreiro (Polaris). Entre os T8 a primeira posição pertence a Johannes Senders (Toyota) seguido de Joel Marrazes(Nissan). Por fim entre os T9 Sérgio Morato e Miguel Teodoro, ambos em Nissan, são os dois primeiros classificados.

Duelo T1+ vs T3?

A Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz- Mourão apresenta uma excelente lista de inscritos e à semelhança do que vem acontecendo em diversas provas já disputadas este ano os pilotos T3 prometem lutar também pela vitória. Entre os T1+ e com João Ferreira a assumir o favoritismo apresentam-se também Francisco Barreto, João Ramos e Alejandro Martins entre os seis T1+ inscritos. Já nos T3 e com João Dias como principal protagonista a lista de inscritos apresenta Tiago Reis, Miguel Barbosa e Adam Kus em Tauros, Alexandre Pinto, Armindo Araújo, Bernardo Sousa, Ricardo Teodósio e Pedro Carvalho em Can-Am e o líder do mundial Fernando Alvarez em G Rally.

Uma competição que promete ser muito animada é a que envolve os T1 tradicionais com tantos e tão díspares modelos. Às Ford Ranger dos pilotos que lideram o campeonato, Lino Carapeta e Edgar Condenso, juntam-se as pilotadas por Nuno Madeira, Bruno Oliveira e José Rogeira. De regresso às competições estão Helder Oliveira em Mini e Alexandre Ré em VW Amarok. João Lourenço em Mitsubishi, Alexandre Franco e César Sequeira em Mercedes são outros pilotos a ter em conta.

CNTT promete animação em todas as frentes

Para a 5ª etapa do CNTTprevê-se, nas duas rodas, uma luta renhida entre o Campeão e Vencedor 2023 António Maio (Yamaha) e Martim Ventura (Husqvarna), atuallíder do Campeonato. Bruno Santos parte para a prova alentejana a completar o pódio do Campeonato, ele que tem feito uma temporada internacional memorável e já conquistou três pódios em provas do CNTT este ano. Entre os inscritos de destacar a participação Tomás Dias e Gustavo Gaudêncio em Honda, Micael Simão em GasGas e dos irmãos Bernardo e David Megre em Kawasaki. De referir a participação feminina de Sandra Brás aos comandos de uma Husqvarna da Classe Trail.

Entre os Quad destaque para o vencedor em 2023 e atual líder do CNTT, João Vale, em Can-Am que terá como principais adversários Rodrigo Alves, com duas vitórias esta temporada e o campeão nacional Luís Fernandes, ambos em Yamaha.

Na supercompetitiva categoria SSVos quatro primeiros estão separados por apenas sete pontos. Lidera Pedro Pinha seguido de Pedro Santinho Mendes, Luís Cidade e Sérgio Baptista. Nelson Caxias, Helder Rodrigues, Roberto Borrego,Pedro Antunes, Lourenço Rosa, Pedro Grancha e Vasco Martins, todos em Can-Am, são também potenciais candidatos à vitória. De destacar a estreia aos 16 anos do atual campeão Mini Baja, Domingos Cunha, que irá navegar o seu pai.

A Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz – Mourão é também pontuável para os três troféus monomarca Yamaha, Polaris e Segway. Arnaldo Monteiro lidera o Troféu Polaris e também o Campeonato Stock. Rafael Caseiro e Manuel Lopes lideram respetivamente a Classe Stock e Open da Taça Yamaha. André Rodrigues está em 1º lugar no Troféu Segway.