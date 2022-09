CPTT, Baja TT Sharish Gin: Excessos de velocidade, muitas penalizações, lenta, só a info… | AutoSport

São neste momento 12h14 de domingo e apesar de já termos tido a confirmação do facto de Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) terem sido penalizados em quatro minutos no final do dia de ontem, a verdade é que só encontramos nos documentos do diretor de Prova a explicação para um desses quatro minutos, que está na DP #5 do diretor de Prova.

Assumimos que os restantes três minutos se referem a outras tantas penalizações, e publicámos as classificações ajustadas, como estão no site A Todo Motor, mas até este momento ainda não era público, a razão para os quatro minutos de penalização.

Está agora explicada a questão, pois só os documentos da SS1 estão publicados. Os documentos dos outros três minutos, referentes a Tiago Reis e Valter Cardoso, são resultantes de excessos de velocidade na SS2.

Isto ‘virou’ a tabela de classificação e por isso fomos saber o porquê de não existir ainda a informação: a resposta é simples. A organização da Baja TT Sharish Gin /Reguengos/ Mourão está dependente da My Time/Anube, e nós sabemos que esta tem todos os equipamentos que precisa para fazer um bom trabalho, mas pelos vistos não tem pessoas suficientes para lidar com o volume de informação, quando este existe, o que resultou no facto de, madrugada (bem) dentro ainda se estar a tentar perceber os factos que levaram às decisões do Diretor de Prova.

Não se fazem ovos sem omeletes, mas se o AutoSport não tivesse indagado, e publicado, a esta hora muitos poucos saberiam que afinal não eram Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) os líderes da prova mas sim João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally) e porquê isso sucedia. Percebemos que seja muita informação para lidar, mas se calhar faz sentido tentar evitar novas situações assim no futuro…