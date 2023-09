CPTT, Baja TT Sharish Gin: esperam-se muitas e boas lutas em todas as categorias | AutoSport

Realiza-se no fim de semana a quinta prova do CPTT 2023, a Baja TT Sharish Gin, evento que tem o condão de apontar bastante mais para as decisões finais que já se começam a desenhar, embora sejam para já apenas um esboço.

Tiago Reis chega na frente do CPTT AM48 e procura obviamente dilatar essa vantagem, mas João Ramos quer manter-se na luta pelo título de Campeão Nacional pelo que terá de bater o seu adversário, e de preferência, vencer porque a distância pontual é grande. Ramos venceu a prova de abertura do campeonato, mas Tiago Reis triunfou nas três seguintes. Mas esta prova não viverá somente dos dois primeiros classificados do CPTT absoluto, já que Miguel Barbosa e João Ferreira regressam ao CPTT AM48 ao volante de viaturas T1+, pelo que são, naturalmente, candidatos a vencer a prova.

Paralelamente e pelo facto desta prova pertencer à Taça Europeia de Bajas, há também concorrentes estrangeiros que se podem intrometer nas lutas do top 10, pois quanto ao pódio cremos que ficará reservado para equipas nacionais.

Por outro lado, sendo verdade que o título principal dificilmente escapará a Tiago Reis ou a João Ramos, logo atrás estão classificados dois concorrentes com capacidade para fazer ‘estragos’ entre os primeiros lugares, João Dias e Armindo Araújo, que também, logicamente, lideram a tabela do T3, estando separados por cinco pontos.

Armindo Araújo venceu em Beja, mas depois falhou a Baja Dehesa Extremadura fruto do acidente de Fafe, e João Dias ganhou as duas provas seguintes, a realizada em Espanha e também a Baja TT Norte de Portugal, com Armindo Araújo a voltar aos triunfos em Loulé.

Não muito longe está Alexandre Pinto, com dois pódios, e Filipe Cameirinha, muito regular nos resultados.

Quanto a pilotos mais rápidos, mas que tiveram alguns azares pelo meio temos Luís Portela Morais, segundo em Beja, e Pedro Carvalho, segundo em Loulé. Portanto, como sempre, espera-se uma categoria bem animada.

No T2, uma competição equilibrada em que nenhum piloto bisou vitórias. Rui Sousa triunfou em Beja, João Lourenço na Extremadura, Fernando Barreiros na Baja TT Norte de Portugal e o líder do campeonato, Luís Caetano, que triunfou em Loulé.

No T8, Nuno Matos lidera com 54 pontos, Michael Braun segue-o a apenas quatro pontos (50) com Nuno Tordo com 46, mas com apenas duas provas feitas. Nuno Matos venceu em Espanha e no norte, Nuno Tordo venceu em Beja, a abrir e Georgino Pedroso triunfou em Loulé.

Também aqui se esperam boas lutas, não havendo um claro distanciamento competitivo de um piloto face à concorrência.

Cesário Santos e Alexandre Ferreira lideram o T9 empatados com 27 pontos com Miguel Teodoro sete pontos mais atrás.

Para Reguengos, as categorias T1, T2, T3, T8 e T9 contam também com uma lista de inscritos muito interessante num evento onde as decisões da luta pelo título nas mais diversas categorias começa a ganhar forma, pelo que se espera uma batalha muito interessante em pista.

A Baja TT Sharish Gin, que se disputa na região de Reguengos de Monsaraz, Mourão, Redondo e Évora promete ser bastante animada, fruto de uma muito positiva lista de inscritos que soma quase uma dezena de viaturas da classe rainha, a T1+, num total de 90 inscritos.

Pelo facto da prova ser também pontuável para a Taça da Europa FIA de Bajas, a lista de inscritos inclui vários pilotos estrangeiros que vão, com toda a certeza, trazer ainda mais emoção à competição organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense.

A Baja TT Sharish Gin – Reguengos/Mourão/Redondo é a quinta de sete provas que compõem o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48 organizado sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. A prova tem início na próxima sexta-feira, com a realização do Prólogo (17h40) a que se segue a Cerimónia de Partida (22h30). No sábado (12h30) e no domingo (11h30) os pilotos disputam um setor seletivo de 210 km de extensão. A Cerimónia de Pódio está agendada para as 18h00 do último dia de competição.

Classificações do Campeonatos – CLIQUE AQUI